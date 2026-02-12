James Van Der Beek estrela da série "Dawson's Creek" morreu aos 48 anos

O ator norte-americano James Van Der Beek, estrela da série de sucesso do final dos anos 90 e início dos anos 2000, Dawson's Creek, morreu esta quarta-feira, aos 48 anos, foi divulgado na sua conta de Instagram.

"O nosso amado James David Van Der Beek faleceu em paz esta manhã. Enfrentou os seus últimos dias com coragem, fé e dignidade", pode ler-se na mensagem, também publicada na conta da sua mulher, Kimberly Van Der Beek.

Em 2024, o ator anunciou que tinha sido diagnosticado com cancro colorretal. Era casado e pai de seis filhos.

Figura de destaque na televisão na viragem do século XXI, James Van Der Beek nunca se desvinculou do papel de Dawson Leery, o adolescente sentimental e obcecado por cinema que cresce com os seus amigos na idílica pequena cidade de Capeside.

Nascido em 8 de março de 1977, filho de um jogador de basebol e de uma bailarina, conseguiu os seus primeiros papéis no teatro e na televisão durante a adolescência.

O sucesso chegou aos 20 anos com a série adolescente Dawson's Creek, que foi para o ar entre 1998 e 2003.

A sua fama repentina abriu portas ao cinema (American Boys, uma comédia dramática adolescente, e The Rules of Attraction, uma adaptação do romance de Bret Easton Ellis), mas nunca chegou a afirmar-se como ator.

Segundo o próprio James Van Der Beek, para além de alguns "assassinos e psicopatas", os seus outros papéis notáveis são caricaturas de Dawson ou de si próprio (nos filmes Scary Movie, Jay and Silent Bob Strike Back e na sitcom Don't Trust the B---- in Apartment 23).

"No geral, abracei o meu passado em vez de o ver como algo a ser descartado", contou ao 'site' de notícias de celebridades Page Six em 2011.

Uma das suas últimas entrevistas foi em dezembro à estação norte-americana NBC, na qual falou pela primeira vez sobre a sua possível participação na reunião do elenco da série que o catapultou para a fama.

Van Der Beek foi um dos primeiros a anunciar a sua participação na reunião do icónico elenco da série adolescente, mas, devido ao agravamento da sua doença, teve de cancelar a sua presença.

Estava programado para se reunir com o elenco original para celebrar o legado da série que marcou uma fase crucial na sua carreira.