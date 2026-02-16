Uma série para ver esta semana: 'Ele & Ela'

Thriller psicológico, passado entre Atlanta e uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos, "Ele & Ela" é uma viagem empolgante disponível na Netflix.

Sucesso consumado desde que chegou à plataforma de streaming norte-americana, no início deste ano Ele & Ela começa por se construir a partir de um regresso. Anna, uma antiga pivô noticiosa, vive isolada em Atlanta, afastada da vida pública e de tudo o que antes definia a sua identidade. Quando um homicídio ocorre em Dahlonega, a localidade onde cresceu, esse passado volta a chamá-la: não apenas como memória, mas como matéria de investigação e confronto pessoal.

Ao regressar, Anna vê-se no centro de uma história que conhece bem demais. Interpretada por Tessa Thompson, a personagem move-se entre a necessidade de encontrar respostas e a sensação de que nunca deixou verdadeiramente aquele lugar. Do outro lado está o detetive Jack Harper (Jon Bernthal), que desenvolve uma suspeita sobre o seu envolvimento e transforma a investigação num jogo de observação mútua.

A série desenha-se a partir dessa tensão entre os dois olhares, as duas narrativas possíveis, duas formas de contar os mesmos acontecimentos. O elenco - que inclui Pablo Schreiber, Crystal Fox, Marin Ireland, Rebecca Rittenhouse e Sunita Mani - contribui para um ambiente tenso, em que cada personagem parece guardar informação, alimentando a ideia de que a verdade nunca surge inteira.

Sem depender de reviravoltas constantes, mas com intensidade suficiente para nos agarrar, Ele & Ela aposta num suspense mais atmosférico, feito de silêncios, desconfiança e memórias que regressam com peso. É uma série sobre versões, as que contamos, as que escondemos e as que escolhemos acreditar, e revela-se aos poucos.