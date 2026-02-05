Última temporada de 'Rabo de Peixe' chega em abril

A terceira e última temporada da série portuguesa da Netflix já tem data de estreia. A José Condessa e Helena Caldeira juntam-se, agora, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Dois meses. É este o tempo que falta para a estreia da última temporada de Rabo de Peixe, a segunda série portuguesa original da Netflix (depois de Glória, em 2021) e aquela que, até hoje, maior sucesso teve no mercado internacional televisivo, com a primeira temporada a somar mais de 31 milhões de horas de visualização e chegando a figurar no top 10 de séries da Netflix mais vistas no mundo, entre as faladas noutro idioma que não o inglês.

A terceira e última temporada de Rabo de Peixe chega assim à Netflix a 10 de abril, indicou a produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming, em comunicado.

A notícia veio acompanhada por algumas imagens da nova temporada e por detalhes sobre o elenco dos próximos episódios. Mantendo José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão nos papéis principais, Rabo de Peixe volta a ter também Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victória Guerra no elenco. A estas caras já conhecidas dos espectadores da série juntam-se os atores Joaquim de Almeida (já com participação, mas mais discreta, na segunda temporada), Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Sobre a narrativa, lê-se no comunicado oficial da Netflix: "Nesta terceira temporada, após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, uma localidade abalada por interesses económicos e políticos que ameaçam expulsar as famílias, acabar com a pesca e mudar a ilha para sempre."

Na sinopse, lê-se ainda: "Unidos por uma amizade indestrutível, os quatro decidem criar a 'Justiça da Noite', um movimento clandestino e justiceiro enraizado na comunidade, que opera nas sombras para devolver o poder àqueles que foram silenciados durante demasiado tempo. Mas, à medida que a revolta cresce, a linha entre resistência e violência torna-se cada vez mais frágil: quando a justiça é feita à noite, alguém paga o preço à luz do dia."

A notícia de que Rabo de Peixe - uma produção da Ukbar Filmes e da RB Filmes para a Netflix, criada por Augusto Fraga, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos - teria uma terceira temporada chegou há quase um ano e meio, em outubro de 2024, bem antes da estreia da segunda temporada, que aconteceu cerca de um ano depois, em outubro de 2025.

Abaixo, pode ver as imagens oficiais da terceira temporada de Rabo de Peixe, já divulgadas pela Netflix.