Última temporada de "Rabo de Peixe" chega em abril

A terceira e última temporada da série portuguesa da Netflix já tem data de estreia. A José Condessa e Helena Caldeira juntam-se, agora, Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Última temporada de 'Rabo de Peixe' chega em abril
Gonçalo Correia 05 de fevereiro de 2026 às 11:44
José Condessa volta a ser um dos líderes do elenco da série, na nova temporada
José Condessa volta a ser um dos líderes do elenco da série, na nova temporada Netflix

Dois meses. É este o tempo que falta para a estreia da última temporada de Rabo de Peixe, a segunda série portuguesa original da Netflix (depois de Glória, em 2021) e aquela que, até hoje, maior sucesso teve no mercado internacional televisivo, com a primeira temporada a somar mais de 31 milhões de horas de visualização e chegando a figurar no top 10 de séries da Netflix mais vistas no mundo, entre as faladas noutro idioma que não o inglês.

A terceira e última temporada de Rabo de Peixe chega assim à Netflix a 10 de abril, indicou a produtora e distribuidora de filmes e séries em streaming, em comunicado. 

A notícia veio acompanhada por algumas imagens da nova temporada e por detalhes sobre o elenco dos próximos episódios. Mantendo José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão nos papéis principais, Rabo de Peixe volta a ter também Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey e Victória Guerra no elenco. A estas caras já conhecidas dos espectadores da série juntam-se os atores Joaquim de Almeida (já com participação, mas mais discreta, na segunda temporada), Ângelo Rodrigues e Inês Castel-Branco.

Sobre a narrativa, lê-se no comunicado oficial da Netflix: "Nesta terceira temporada, após três anos na prisão, Eduardo (José Condessa) regressa a Rabo de Peixe, uma localidade abalada por interesses económicos e políticos que ameaçam expulsar as famílias, acabar com a pesca e mudar a ilha para sempre."

Na sinopse, lê-se ainda: "Unidos por uma amizade indestrutível, os quatro decidem criar a 'Justiça da Noite', um movimento clandestino e justiceiro enraizado na comunidade, que opera nas sombras para devolver o poder àqueles que foram silenciados durante demasiado tempo. Mas, à medida que a revolta cresce, a linha entre resistência e violência torna-se cada vez mais frágil: quando a justiça é feita à noite, alguém paga o preço à luz do dia."

A notícia de que Rabo de Peixe - uma produção da Ukbar Filmes e da RB Filmes para a Netflix, criada por Augusto Fraga, Hugo Gonçalves e Tiago R. Santos - teria uma terceira temporada , em outubro de 2024, bem antes da estreia da , que aconteceu cerca de um ano depois, em outubro de 2025.

Abaixo, pode ver as imagens oficiais da terceira temporada de Rabo de Peixe, já divulgadas pela Netflix. 

A atriz Helena Caldeira mantém-se como uma das protagonistas, nos novos episódios
José Condessa na terceira temporada de "Rabo de Peixe"
A terceira temporada foi anunciada há quase um ano e meio
A história do desembarque de droga nos Açores, em 2001, ainda tem sumo para mais episódios
Faltam dois meses para os novos episódios estrearem
A união entre os protagonistas volta a ser testada
"Rabo de Peixe" é a segunda série portuguesa original da Netflix
O elenco na nova temporada da série
O sucesso desta série de ficção inspirada num acontecimento real - o naufrágio, em 2001, de um barco carregado de droga nesta localidade de São Miguel, nos Açores, onde centenas de quilos de cocaína deram à costa -, foi tal que levou a Netflix a fazer um documentário sobre a verdadeira história que inspirou a série, intitulado , na sequência também de algumas críticas à veracidade de alguns dos factos relatados na série (que nunca escondeu, no entanto, liberdade criativa na adaptação da história à ficção). 

As dúvidas e a curiosidade em torno do que verdadeiramente aconteceu naquela localidade de São Miguel, em 2001, originaram também um documentário produzido pela CMTV, Rabo de Peixe – A Verdadeira História, cozinheiro, escritor e criador açoriano que já publicara um livro com o mesmo título, com uma série de .

Agora, chega a terceira temporada da série de ficção da Netflix, dirigida desta vez por Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, indica a Netflix em nota oficial.

