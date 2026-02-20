Sábado – Pense por si

Morreu Eric Dane, uma das estrelas de 'Anatomia de Grey'

Ator sofria de esclerose lateral amiotrófica. Tinha 53 anos.

Eric Dane, ator conhecido pelo papel na série 'Anatomia de Grey', morreu, aos 53 anos. O ator sofria de esclerose lateral amiotrófica e a morte foi confirmada pela família, que anunciou que Dane faleceu na tarde de quinta-feira. "Passou os últimos dias rodeado de amigos, da esposa e das duas filhas, que eram o centro do seu mundo", refere a família num comunicado citado, pelo The Guardian

Eric Dane nasceu em São Francisco, nos EUA, e mudou-se para Los Angeles para cumprir o sonho de enveredar pelo mundo da representação. Tornou-se membro regular do elenco de 'Anatomia de Grey' ao interpretar o Dr. Mark Sloan, ou "McSteamy". Num projeto mais recente foi o pai da personagem de Jacob Elordi, em 'Euphoria', como Cal Jacobs. 

"Ao longo de sua jornada com a ELA (esclerose lateral amiotrófica), Eric tornou-se um defensor apaixonado pela consciencialização e pesquisa, determinado em fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente a sua falta e vamos lembrá-lo com carinho para sempre. O Eric adorava os fãs e será eternamente grato por toda a demonstração de amor e apoio que recebeu", referiu ainda a família do ator. 

