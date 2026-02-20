Morreu Eric Dane, uma das estrelas de 'Anatomia de Grey'

Eric Dane, ator conhecido pelo papel na série 'Anatomia de Grey', morreu, aos 53 anos. O ator sofria de esclerose lateral amiotrófica e a morte foi confirmada pela família, que anunciou que Dane faleceu na tarde de quinta-feira. "Passou os últimos dias rodeado de amigos, da esposa e das duas filhas, que eram o centro do seu mundo", refere a família num comunicado citado, pelo The Guardian.

Eric Dane nasceu em São Francisco, nos EUA, e mudou-se para Los Angeles para cumprir o sonho de enveredar pelo mundo da representação. Tornou-se membro regular do elenco de 'Anatomia de Grey' ao interpretar o Dr. Mark Sloan, ou "McSteamy". Num projeto mais recente foi o pai da personagem de Jacob Elordi, em 'Euphoria', como Cal Jacobs.

"Ao longo de sua jornada com a ELA (esclerose lateral amiotrófica), Eric tornou-se um defensor apaixonado pela consciencialização e pesquisa, determinado em fazer a diferença para outras pessoas que enfrentam a mesma luta. Sentiremos profundamente a sua falta e vamos lembrá-lo com carinho para sempre. O Eric adorava os fãs e será eternamente grato por toda a demonstração de amor e apoio que recebeu", referiu ainda a família do ator.