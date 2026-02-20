Sábado – Pense por si

Rainha Camilla recebe uma visita muito especial no Palácio de Buckingham. Conheça o Freddy

Um cão de assistência em treino roubou as atenções durante uma visita real e mostrou que há sempre espaço para momentos ternurentos.

20 de fevereiro de 2026 às 08:38
Entre compromissos oficiais e cerimónias formais, a agenda da rainha Camilla ganhou recentemente um momento mais descontraído com a visita de um jovem cão de assistência médica em treino ao Palácio de Buckingham. O encontro, organizado pela instituição Medical Detection Dogs, destacou o papel cada vez mais importante destes animais na saúde e bem-estar das pessoas  e provou que até num cenário real há sempre espaço para uma pausa para festinhas, curiosidade e muitas caudas a abanar.

