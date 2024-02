Nunca mais é Sábado: o que fazer este fim de semana

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Da Meca portuguesa do vinho ao regresso de um álbum icónico, há muito que aproveitar de norte a sul do país.

Começamos o fim de semana de 23 a 25 de fevereiro com um evento marcante para o mundo vitivinícola: iniciado na quinta-feira, a Essência do Vinho, que passou por Lisboa em novembro passado, decorre no Palácio da Bolsa, no Porto, até domingo. Dezenas de produtores de todo o País apresentam as suas referências para prova, num evento que inclui provas comentadas, debates, harmonizações com comida, masterclasses e competições. As atividades decorrem sexta (€25) e sábado (€30), das 15h às 21h, bem como no domingo (€25), das 15h às 19h.



É também no Porto que os Club Makumba, quarteto composto pelo ex-integrante dos Dead Combo, Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo, iniciam a digressão do seu segundo álbum de originais, Sulitânia Beat. A ponte atlântica entre Portugal e os ritmos da sua diáspora vai poder ouvir-se no Maus Hábitos, na sexta, 23, a partir das 21h (€12), e no dia seguinte, no Cine-Teatro de Estarreja, às 21h30 (€8, com descontos).





a permanente busca pela evolução e o constante movimento de renovação pessoal que atravessa", convidando-nos a "a reconsiderar o negligenciado, a encontrar beleza no improvável e a valorizar a arte da imperfeição". A exposição inaugura no Centro Cultural de Cascais, a 24 de fevereiro, e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h, por €5 (preço geral de admissão, com descontos).







Paulo Perdigão. Tempo. Da série “This page is a terrible idea”. Óleo sobre tela, 105x105cm DR





Também em Lisboa, em celebração da obra de um dos autores mais disruptivos da história do Cinema, o Medeia Nimas recebe For Ever Godard , uma retrospetiva de alguns dos títulos emblemáticos de Jean-Luc Godard. O ciclo, que decorre até 27 de março, exibe diversas sessões de filmes como O Acossado, Pedro, o Louco, O Desprezo, Alphaville, Uma Mulher é uma Mulher e o Soldado das Sombras, com bilhetes a €6.

No sábado, 24, José Cid regressa a um dos seus discos icónicos: 10,000 Anos Depois Entre Vénus e Marte , a sua incursão pelo rock progressivo e um dos mais reconhecidos esforços do género feitos em Portugal. No Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a partir das 21h30, Cid revisita o disco em formato de octeto e acompanhado da Orquestra Filarmonia das Beiras, com bilhetes entre €30 e €65.Em Cascais, o artista plástico Paulo Perdigão (Lisboa, 1980) inaugura a exposição NOUS , na qual, através da pintura e escultura, explora "