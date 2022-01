Club Makumba: 'a dança é a nossa fundação'

De uma terra imaginada no meio do Mediterrâneo, os Club Makumba trazem um rock eletrizante, reivindicativo e movido pelo combustível do passo de dança. A sua estreia homónima é editada a 21/1.

Ainda antes do fim dos Dead Combo, Tó Trips já vinha a dar os primeiros passos para a sua próxima banda: primeiro, sozinho, à guitarra, e mais tarde com o baterista João Doce (WrayGunn). Com Gonçalo Prazeres (saxofone) e Gonçalo Leonardo (contrabaixo) ficou completa a formação dos Club Makumba: batidas ribombantes, ritmos dançantes e uma mescla musical entre o Norte de África, os Balcãs e os Clash que, garantem, têm algo a dizer sobre o estado do mundo em que vivemos.