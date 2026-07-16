Festival belga Tomorrowland com forte presença portuguesa este ano

Considerado um dos maiores festivais de música eletrónica do mundo, o Tomorrowland espera 200 mil pessoas "por fim de semana". Portugueses Diego Miranda, BIIA, ØTTA, Xinobi, Danni Gato e MXGPU vão atuar.

O festival acontece há mais de 20 anos (desde 2005) em Boom, cidade da província da Antuérpia, na Bélgica,

O festival acontece há mais de 20 anos (desde 2005) em Boom, cidade da província da Antuérpia, na Bélgica, William Van Hecke/Corbis via Getty Images

O Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrónica do mundo, regressa este fim semana a Boom, na Bélgica, para a sua 21.ª edição, reunindo centenas de artistas internacionais e das maiores representações portuguesas de sempre no evento.

"Esperamos novamente 200 mil pessoas por fim de semana e 38 mil visitantes no parque de campismo por fim de semana. O tema deste ano é 'Consciencia', que se refere às emoções -- seis ao todo -- que estão presentes nos 16 palcos e vários elementos espalhados pelo recinto do festival", afirmou à agência Lusa a porta-voz do Tomorrowland, Debby Wilmsen.

"O Tomorrowland sempre foi sobre união. Ir a um festival é criar ligações e só conseguimos criar ligações quando existem emoções envolvidas", acrescentou.

Sob o conceito "Consciencia", o festival decorre nos dois próximos fins de semana - de 17 a 19 e de 24 a 26 de julho -, no recinto de De Schorre, em Boom.

O tema desta edição inspira-se na ideia de que as emoções humanas estão na origem da ligação entre pessoas e com o mundo, explorando seis sentimentos - maravilha, amor, raiva, alegria, desejo e tristeza - através de um universo visual e imersivo que dá forma à cenografia e aos palcos do festival.

Portugal volta a marcar presença no cartaz oficial, que cresce agora para seis artistas e projetos nacionais, entre os quais Diego Miranda, BIIA, ØTTA, Xinobi, Danni Gato e MXGPU, uma das maiores representações portuguesas de sempre.

Diego Miranda reforça este ano o estatuto de artista português com mais historial no festival belga, somando 10 presenças no Tomorrowland Bélgica desde 2015.

A edição deste ano representa também uma aposta numa nova geração de jovens artistas portuguesas: BIIA, uma das principais referências nacionais do techno, estreia-se no festival, assim como ØTTA, nome associado às sonoridades mais intensas da música eletrónica.

Xinobi, produtor e DJ ligado à vertente house e disco, regressa ao circuito internacional, enquanto MXGPU - projeto que junta Moullinex e GPU Panic - apresenta uma nova proposta que cruza música eletrónica, performance audiovisual e tecnologia.

A presença portuguesa no Tomorrowland tem vindo a crescer ao longo dos anos, depois de nomes pioneiros como Pete Tha Zouk e da afirmação internacional de artistas como Kura e Diego Miranda.

Nesta edição, cresce também o número de festivaleiros portugueses e falantes de português, de acordo com a organização.

"É um público muito interessante e alguns já estão aqui. No caso dos falantes de português, temos muitos brasileiros, o que é natural porque temos também um festival no Brasil", observou Debby Wilmsen nas declarações à Lusa.

Além da música, o festival vai apostar este ano no reforço da segurança e sustentabilidade.

Perante as atuais elevadas temperaturas na Bélgica, a organização ativou o plano de calor, tendo cancelado o espetáculo de fogo de artifício durante o primeiro fim de semana devido ao risco associado às condições meteorológicas.

A decisão surge após o incêndio que, em 2025, destruiu grande parte da estrutura do palco principal poucos dias antes do início do festival, obrigando a organização a reconstruir o palco principal em poucas horas para garantir a realização do evento.

Apesar dos incidentes, o Tomorrowland mantém-se como um dos maiores palcos mundiais da música eletrónica e uma das principais montras internacionais para artistas portugueses.

Criado em 2005 pelos irmãos belgas Manu e Michiel Beers, o festival tornou-se uma referência global da música eletrónica, combinando grandes nomes da cena internacional com uma forte componente visual e tecnológica.

O evento, que apenas foi interrompido em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19, recebe centenas de milhares de visitantes de mais de 200 países ao longo dos dois fins de semana.

Os bilhetes para a edição deste ano estão esgotados há meses dada a forte procura.