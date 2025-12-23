Natal em zapping: o que estará a dar na televisão?

"Sozinho em Casa", claro, mas também "O Amor Acontece", "Pôr do Sol", The Voice, "Frozen" e Secret Story: eis o que vai poder ver na televisão nos dias 24 e 25 de dezembro.

Juntar a família à frente de um ecrã de televisão pode ser um costume em desuso durante quase todo o ano, mas a época do Natal é diferente. No sofá, várias gerações estarão juntas neste tempo de festividades e o comando de televisão não faltará. O que estará a ser transmitido? Vamos à resposta.

De Sozinho em Casa a O Amor Acontece

Durante décadas, a tradição de Natal girava em torno da programação natalícia dos canais generalistas, que procuram satisfazer gostos abrangentes e fechar brechas culturais entre gerações.

No dia 24 de dezembro, a RTP vai transmitir durante o dia (entre as 10h e 13h e entre as 14:30h e as 17:30h) o programa Festa de Natal, apresentado por Sónia Araújo e Jorge Daniel e depois do telejornal da noite, a partir das 22h15, transmite a partir do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o Circo de Natal da RTP com inúmeros talentos nacionais e internacionais das artes de circo.

No dia seguinte, 25, a RTP irá transmitir o filme Pôr do Sol: Mistério do Colar de São Cajó às 14h e encerra a programação com uma gala temática de Natal do concurso The Voice às 21h15 com atuações musicais dos Vizinhos e de Diogo Piçarra.

Após uma ausência ensurdecedora em 2024, um jovem Macaulay Culkin regressa aos canais generalistas com a transmissão dos dois primeiros filmes da saga Sozinho em Casa na SIC. O terceiro filme também será exibido; porém, esse não conta com a presença do pequeno Kevin.

A SIC aposta numa curadoria de obras da Disney, com o filme Frozen: Reino do Gelo (assim como a sequela), a adaptação para live-action do filme Mullan e a estreia em canais generalistas d’A Pequena Sereia, também em live-action. Outros filmes exibidos pelo canal em Paço D’Arcos incluem Grinch, O Amor Acontece e O Príncipe Volta a Nova Iorque.

Enquanto isso, a TVI aposta por entretenimento musical na noite de 24 de dezembro, com a exibição do concerto Anjos 2.5 com a participação da Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana e da Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública. O serão de dia 24 também se assinala com edições especiais dos programas Momento Certo e Congela e no dia 25 com os programas, Dois às 10, Funtástico e a rubrica do telejornal Vai Dar uma Curva. A noite encerra-se com uma gala especial do Secret Story e a exibição do O Lugar dos Sonhos, realizado pelo ator Diogo Morgado.

Leia Também Encomendas de Natal: 10 pastelarias que garantem doçarias à mesa

Nos canais pagos, Bridget Jones e Aquaman

A 24 dezembro, a TVcine Top irá exibir os filmes Super Pai Natal com dobragem em português, Upgrade –As Cores do Amor, O Milagre do Whisky, Oh Lá Lá, Os Excluídos, Bridget Jones: Louca por Ele e Red One: Missão Secreta. Já no dia de Natal, a programação inclui Patos! e O Panda do Kung Fu 4 com dobragem em português, Tornados, Aquaman e o Reino Perdido e por último, Profissão: Perigo.

Especializada em filmes de ação, a TVCine Action opta por sua vez por um Natal tradicional com a exibição durante os dias 24 e 25 de dezembro das sagas Velocidade Furiosa e Ataque aos Arranha-Céus.

Outra rede de canais que procura corresponder à ocasião é a STAR da Disney (antiga rede de canais da extinta dos estúdios 21st Century Fox) que engloba os canais STAR Channel, STAR Crime, STAR Movies e STAR Life.

Para além dos dois primeiros filmes da saga Sozinho em casa, o canal STAR Channel apresenta grandes produções como Aladdin, O Rei Leão na versão live-action, As Marvels e a estreia da versão animada de Grinch.