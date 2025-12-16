Sem invenções nem inovações: longa vida ao bolo-rei

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Sim, é possível gostar de fruta cristalizada. Contamos-lhe a história do bolo de Natal português e sugerimos-lhe 10 sítios, de norte a sul do País, onde o pode (e deve) comprar e provar.
Odiar frutos cristalizados parece ter-se tornado um prazer coletivo. Tanto assim é que até os que gostam mais ou menos são capazes de participar nas piadas e no bota-abaixismo que grassa em conversas de elevador, comentários ao empregado da pastelaria ou à mesa de Natal.