De Lisboa ao Porto, 10 restaurantes em que pode marcar jantares de Natal

Um dos restaurantes em que pode juntar amigos e família neste mês de dezembro é o DeCastro Gaia Luís Ferraz

Sem ideias para celebrar a época natalícia com amigos, colegas ou familiares distantes? Com pouca criativiadade para responder à pergunta "onde vamos fazer o nosso jantar de Natal"? Eis, em Lisboa e no Porto, dez sugestões de restaurantes onde pode marcar o seu convívio de dezembro.

Terrace Restaurant



O restaurante está situado no Parque das Nações em Lisboa Joana Freitas

O restaurante Terrace, no Parque das Nações em Lisboa, é uma boa opção para almoços e jantares de grupo, quer para reuniões familiares quer para encontros de amigos e colegas de trabalho. A carta é inspirada na culinária mediterrânica e oriental, com pratos como a beringela frita e o frango agridoce. A carta também inclui opções vegetarianas e vegan.

Praça Príncipe Perfeito, Lisboa

DeCastro Gaia



DeCastro dispõe de uma sala privada para eventos mais íntimos Luís Ferraz

O espaço deCastro em Gaia celebra as festividades com um novo menu. Permanecendo fiel ao receituário regional e a técnicas tradicionais, a nova carta apresenta opções como o cake de legumes com chutney de tomate e maçã, novilho laminado com molho de mostarda portuguesa, choco salteado com molho verde, arroz de polvo Provençal ou o pudim de requeijão e laranja. Além de uma sala privada para reserva, os clientes ainda podem desfrutar de uma bebida no rooftop bar Terrace Lounge 360º, com vista para o rio Douro, e que dispõe de uma extensa carta de cooktails de assinatura com vinho do Porto.

Av. de Diogo Leite 162, Vila Nova de Gaia

The Space



O restaurante está localizado no Village by BOA no Porto Armando Jorge Mota Ribeiro

Para acomodar a época natalícia, o restaurante The Space no Village by BOA, com vista para o coração do Porto, lançou dois menus de grupo que estarão disponíveis até 13 de janeiro. Os dois menus variam entre €50 e €60 por pessoa e, conforme o menu escolhido, o cliente dispõe de uma carta exclusiva com opções para prato principal e sobremesa. As entradas variam entre snacks, tábuas de queijos, enchidos, uma sopa e uma primeira bebida de "boas-vindas". Os menus de grupo podem reservados por conjuntos de pelo menos 15 pessoas (ou 10, mediante uma taxa extra).

R. do Bonjardim 541, Porto

Gunpowder



O restaurante lisboeta Gunpowder, especializado em cozinha indiana, é uma das nossas sugestões para jantares de Natal D. R.

Com cozinha indiana moderna e influências portuguesas, nítidas nos peixes e mariscos, o Gunpowder é um restaurante com capacidade para 32 pessoas só no primeiro andar. É possível escolher a modalidade a la carte, mas também pode optar por um dos menus de grupo do restaurante, que custam entre 40 a 50 euros por pessoa. Estes menus incluem alguns dos maiores êxitos da carta, como brócolo grelhado em mostarda malai, donute de borrego Vermicelli ou Tartelete de ganache de chocolate, canela e gelado de azeite para sobremesa.

R. Nova da Trindade 13, Lisboa

Black Pavilion



O restaurante tem vista para as sete colinas de Lisboa e está junto à Avenida da Liberdade Armando Jorge Mota Ribeiro

Situado no Torel Palace em Lisboa, o restaurante Black Pacilion, liderado pelo chef Vítor Matos, apresenta um menu especial de Natal para grupos a partir de 60 euros por pessoa (sem bebidas incluídas). A experiência começa com um creme de abóbora com amêndoas tostadas ou um clássico pastel de bacalhau servido com molho branco. Para prato principal, destaca-se o polvo assado com batata-doce e legumes e o cabrito assado, acompanhado de migas de enchidos, castanhas e batata. Para terminar, pode optar pelo bolo de chocolate húmido com frutos secos ou por uma seleção de fruta fresca do dia para algo mais leve. O espaço dispõe também de uma atmosfera íntima e de um jardim de inverno ideal para esta altura do ano.

Torel Palace, R. Câmara Pestana 45, Lisboa

Velho Mirante



Velho Mirante é um restaurante de referência de cozinha tradicional portuguesa na Pontinha Maria Mattos

O Velho Mirante, na Pontinha, em Lisboa, apresenta três menus de grupo para as celebrações de Natal, com pratos tradicionais que evocam memórias reconfortantes de inverno. O restaurante dispõe de três menus, um de €30, outro de €40 e um terceiro por €50. Também oferece condições especiais para famílias: crianças até 5 anos não pagam e até aos 10 anos apenas pagam metade do valor total. Para os menus de 40 e 50 euros, o serviço de bebidas é completamente incluído até à sobremesa, assegurando um ambiente acolhedor para equipas, famílias e amigos que desejem celebrar o Natal com o autêntico sabor português.

R. de Santo Eloy 2, Pontinha

Arashi Sushi Bar



Uma sugestão alternativa para fãs de cozinha oriental Maria Mattos

O Arashi Sushi Bar em Carnide, Lisboa, é um restaurante que se preza pela atenção ao detalhe e pela capacidade de elevar uma experiência gastronómica a novos patamares. Para aqueles que não são tão apreciadores de bacalhau mas ainda procuram comer bom peixe durante a quadra natalícia, o Arashi apresenta ao longo de todo o mês de dezembro o menu Omakase, especialmente criado para grupos e convívios típicos da época. A experiência tem sete momentos de degustação e a opção completa inclui café, sorbet de lima e duas bebidas (refrigerante, cerveja ou chá) ou uma garrafa de vinho para duas pessoas, por 40€ por pessoa. Os jantares de grupo devem contar com entre quatro a dez pessoas.

Tv. Pregoeiro 20B, Lisboa

Local - Your Healthy Kitchen



O restaurante apresenta opções de refeições no local, take-away, bar de ostras e de poke DR

Durante esta quadra, o Local - Your Healthy Kitchen promete um Natal leve, equilibrado e cheio de criatividade com menus de grupo para almoços e jantares nos espaços de Alvalade, Avenida da Liberdade, Cascais e Santos. O último dispõe de uma sala exclusiva para jantares de grupos de maior dimensão. Os menus completos com entrada partilhada, prato principal, sobremesa e bebida incluem alguns dos clássicos da casa, como a lasanha de abóbora manteiga e os pokes luau e tofu. Para sobremesa, a carta sugere o brownie com caramelo salgado de Tahini, o banoffe ou o blue coconut detox chia. Com menus variados, ambiente descontraído, serviço atento e localizações centrais, o Local afirma-se como uma opção a considerar para almoços e jantares de Natal, com reservas disponíveis até 23 de dezembro.

Várias localizações

Taberna by Lucia Ribeiro



Uma sugestão para celebrar a quadra com marisco, vinho branco e petiscos DR

Para os algarvios, o restaurante Taberna by Lucia Ribeiro em Almancil disponibiliza dois menus especiais para celebrar a época festiva. A carta oferece dois menus, o Red Christmas Menu a €30 euros e o White Christmas Menu a €35. Mediante a inclusão de bebidas, os valores podem subir para os €40.

O Red Christmas Menu tem como entrada pataniscas de bacalhau e bolinhas de alheira, seguindo para o prato principal onde pode optar por cataplana de peixe ou por javali com castanhas, terminando como uma sobremesa como torta de amêndoa. Enquanto isso, o White Christmas Menu tem como entrada tártaro de atum com abacate tapioca e leche de tigre, acompanhado por rolos de queijo de cabra com trufa. Como prato principal, os convidados podem optar arroz de tamboril ou pernil de borrego. A sobremesa é arroz doce.

Estr. Vale Formoso 221, Almancil

Vela Porto



Fica situado no Porto no Yotel Porto perto da Rua da Trindade Yotel Porto

No coração da cidade do Porto, o restaurante Vela Porto apresenta uma cozinha portuguesa com toques internacionais inseridos num ambiente leve. Para a época festiva, o restaurante preparou um buffet especial para grupos de 15 a 50 pessoas, com entradas frias e quentes, sopa e seis opções de pratos principais como frango com presunto serrano, salmão, robalo, bacalhau, porco e opções vegetarianas.

As sobremesas selecionadas na carta para estes convivíos de dezembro foram o pão de ló, as rabanadas, a tarte de amêndoa e o bolo-rei. O menu custa 30€ por pessoa, inclui bebidas e há a possibilidade de acrescentar um prato extra ou sangria. Lugares limitados e reservas antecipadas obrigatórias.

Yotel Porto, R. de Gonçalo Cristóvão 206 216, Porto