De Lisboa ao Porto, 10 restaurantes em que pode marcar jantares de Natal

Mariana Taborda com Gonçalo Correia 12 de dezembro de 2025 às 17:44
Um dos restaurantes em que pode juntar amigos e família neste mês de dezembro é o DeCastro Gaia
Um dos restaurantes em que pode juntar amigos e família neste mês de dezembro é o DeCastro Gaia Luís Ferraz

Sem ideias para celebrar a época natalícia com amigos, colegas ou familiares distantes? Com pouca criativiadade para responder à pergunta "onde vamos fazer o nosso jantar de Natal"? Eis, em Lisboa e no Porto, dez sugestões de restaurantes onde pode marcar o seu convívio de dezembro.

Terrace Restaurant

O restaurante está situado no Parque das Nações em Lisboa
O restaurante está situado no Parque das Nações em Lisboa Joana Freitas

O restaurante Terrace, no Parque das Nações em Lisboa, é uma boa opção para almoços e jantares de grupo, quer para reuniões familiares quer para encontros de amigos e colegas de trabalho. A carta é inspirada na culinária mediterrânica e oriental, com pratos como a beringela frita e o frango agridoce. A carta também inclui opções vegetarianas e vegan.

Praça Príncipe Perfeito, Lisboa

DeCastro Gaia

DeCastro dispõe de uma sala privada para eventos mais íntimos
DeCastro dispõe de uma sala privada para eventos mais íntimos Luís Ferraz

O espaço deCastro em Gaia celebra as festividades com um novo menu. Permanecendo fiel ao receituário regional e a técnicas tradicionais, a nova carta apresenta opções como o cake de legumes com chutney de tomate e maçã, novilho laminado com molho de mostarda portuguesa, choco salteado com molho verde, arroz de polvo Provençal ou o pudim de requeijão e laranja. Além de uma sala privada para reserva, os clientes ainda podem desfrutar de uma bebida no rooftop bar Terrace Lounge 360º, com vista para o rio Douro, e que dispõe de uma extensa carta de cooktails de assinatura com vinho do Porto.

Av. de Diogo Leite 162, Vila Nova de Gaia

The Space

O restaurante está localizado no Village by BOA no Porto
O restaurante está localizado no Village by BOA no Porto Armando Jorge Mota Ribeiro

Para acomodar a época natalícia, o restaurante The Space no Village by BOA, com vista para o coração do Porto, lançou dois menus de grupo que estarão disponíveis até 13 de janeiro. Os dois menus variam entre €50 e €60 por pessoa e, conforme o menu escolhido, o cliente dispõe de uma carta exclusiva com opções para prato principal e sobremesa. As entradas variam entre snacks, tábuas de queijos, enchidos, uma sopa e uma primeira bebida de "boas-vindas". Os menus de grupo podem reservados por conjuntos de pelo menos 15 pessoas (ou 10, mediante uma taxa extra). 

R. do Bonjardim 541, Porto

Gunpowder

O restaurante lisboeta Gunpowder, especializado em cozinha indiana, é uma das nossas sugestões para jantares de Natal
O restaurante lisboeta Gunpowder, especializado em cozinha indiana, é uma das nossas sugestões para jantares de Natal D. R.

Com cozinha indiana moderna e influências portuguesas, nítidas nos peixes e mariscos, o Gunpowder é um restaurante com capacidade para 32 pessoas só no primeiro andar. É possível escolher a modalidade a la carte, mas também pode optar por um dos menus de grupo do restaurante, que custam entre 40 a 50 euros por pessoa. Estes menus incluem alguns dos maiores êxitos da carta, como brócolo grelhado em mostarda malai, donute de borrego Vermicelli ou Tartelete de ganache de chocolate, canela e gelado de azeite para sobremesa. 

R. Nova da Trindade 13, Lisboa

Black Pavilion

O restaurante tem vista para as sete colinas de Lisboa e está junto à Avenida da Liberdade
O restaurante tem vista para as sete colinas de Lisboa e está junto à Avenida da Liberdade Armando Jorge Mota Ribeiro

Situado no Torel Palace em Lisboa, o restaurante Black Pacilion, liderado pelo chef Vítor Matos, apresenta um menu especial de Natal para grupos a partir de 60 euros por pessoa (sem bebidas incluídas). A experiência começa com um creme de abóbora com amêndoas tostadas ou um clássico pastel de bacalhau servido com molho branco. Para prato principal, destaca-se o polvo assado com batata-doce e legumes e o cabrito assado, acompanhado de migas de enchidos, castanhas e batata. Para terminar, pode optar pelo bolo de chocolate húmido com frutos secos ou por uma seleção de fruta fresca do dia para algo mais leve. O espaço dispõe também de uma atmosfera íntima e de um jardim de inverno ideal para esta altura do ano.

Torel Palace, R. Câmara Pestana 45, Lisboa

Velho Mirante

Velho Mirante é um restaurante de referência de cozinha tradicional portuguesa na Pontinha
Velho Mirante é um restaurante de referência de cozinha tradicional portuguesa na Pontinha Maria Mattos

O Velho Mirante, na Pontinha, em Lisboa, apresenta três menus de grupo para as celebrações de Natal, com pratos tradicionais que evocam memórias reconfortantes de inverno. O restaurante dispõe de três menus, um de €30, outro de €40 e um terceiro por €50. Também oferece condições especiais para famílias: crianças até 5 anos não pagam e até aos 10 anos apenas pagam metade do valor total. Para os menus de 40 e 50 euros, o serviço de bebidas é completamente incluído até à sobremesa, assegurando um ambiente acolhedor para equipas, famílias e amigos que desejem celebrar o Natal com o autêntico sabor português.

R. de Santo Eloy 2, Pontinha

Arashi Sushi Bar

Uma sugestão alternativa para fãs de cozinha oriental
Uma sugestão alternativa para fãs de cozinha oriental Maria Mattos

O Arashi Sushi Bar em Carnide, Lisboa, é um restaurante que se preza pela atenção ao detalhe e pela capacidade de elevar uma experiência gastronómica a novos patamares. Para aqueles que não são tão apreciadores de bacalhau mas ainda procuram comer bom peixe durante a quadra natalícia, o Arashi apresenta ao longo de todo o mês de dezembro o menu Omakase, especialmente criado para grupos e convívios típicos da época. A experiência tem sete momentos de degustação e a opção completa inclui café, sorbet de lima e duas bebidas (refrigerante, cerveja ou chá) ou uma garrafa de vinho para duas pessoas, por 40€ por pessoa. Os jantares de grupo devem contar com entre quatro a dez pessoas.

Tv. Pregoeiro 20B, Lisboa

Local - Your Healthy Kitchen

O restaurante apresenta opções de refeições no local, take-away, bar de ostras e de poke
O restaurante apresenta opções de refeições no local, take-away, bar de ostras e de poke DR

Durante esta quadra, o Local - Your Healthy Kitchen promete um Natal leve, equilibrado e cheio de criatividade com menus de grupo para almoços e jantares nos espaços de Alvalade, Avenida da Liberdade, Cascais e Santos. O último dispõe de uma sala exclusiva para jantares de grupos de maior dimensão. Os menus completos com entrada partilhada, prato principal, sobremesa e bebida incluem alguns dos clássicos da casa, como a lasanha de abóbora manteiga e os pokes luau e tofu. Para sobremesa, a carta sugere o brownie com caramelo salgado de Tahini, o banoffe ou o blue coconut detox chia. Com menus variados, ambiente descontraído, serviço atento e localizações centrais, o Local afirma-se como uma opção a considerar para almoços e jantares de Natal, com reservas disponíveis até 23 de dezembro.

Várias localizações

Taberna by Lucia Ribeiro

Uma sugestão para celebrar a quadra com marisco, vinho branco e petiscos
Uma sugestão para celebrar a quadra com marisco, vinho branco e petiscos DR

Para os algarvios, o restaurante Taberna by Lucia Ribeiro em Almancil disponibiliza dois menus especiais para celebrar a época festiva. A carta oferece dois menus, o Red Christmas Menu a €30 euros e o White Christmas Menu a €35. Mediante a inclusão de bebidas, os valores podem subir para os €40. 

O Red Christmas Menu tem como entrada pataniscas de bacalhau e bolinhas de alheira, seguindo para o prato principal onde pode optar por cataplana de peixe ou por javali com castanhas, terminando como uma sobremesa como torta de amêndoa. Enquanto isso, o White Christmas Menu tem como entrada tártaro de atum com abacate tapioca e leche de tigre, acompanhado por rolos de queijo de cabra com trufa. Como prato principal, os convidados podem optar arroz de tamboril ou pernil de borrego. A sobremesa é arroz doce. 

Estr. Vale Formoso 221, Almancil

Vela Porto

Fica situado no Porto no Yotel Porto perto da Rua da Trindade
Fica situado no Porto no Yotel Porto perto da Rua da Trindade Yotel Porto

No coração da cidade do Porto, o restaurante Vela Porto apresenta uma cozinha portuguesa com toques internacionais inseridos num ambiente leve. Para a época festiva, o restaurante preparou um buffet especial para grupos de 15 a 50 pessoas, com entradas frias e quentes, sopa e seis opções de pratos principais como frango com presunto serrano, salmão, robalo, bacalhau, porco e opções vegetarianas.

As sobremesas selecionadas na carta para estes convivíos de dezembro foram o pão de ló, as rabanadas, a tarte de amêndoa e o bolo-rei. O menu custa 30€ por pessoa, inclui bebidas e há a possibilidade de acrescentar um prato extra ou sangria. Lugares limitados e reservas antecipadas obrigatórias.

Yotel Porto, R. de Gonçalo Cristóvão 206 216, Porto

