Sábado – Pense por si

Cinema

Veja o primeiro trailer de Avengers: Doomsday

O filme chega aos cinemas a 18 de dezembro de 2026.

Capa da Sábado Edição 22 a 28 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 22 a 28 de dezembro
Veja o primeiro trailer de Avengers: Doomsday
Diogo Barreto 23 de dezembro de 2025 às 17:36
Trailer de 'Avengers: Doomsday' divulgado, estreia a 18 de dezembro de 2026
Trailer de "Avengers: Doomsday" divulgado, estreia a 18 de dezembro de 2026 Marvel Studios

O trailer de menos de 90 segundos mostra o Capitão América num cenário de pouca ação. "Steve Rogers vai voltar em Avengeres: Doomsday", pode ler-se.

O trailer termina com um contador informando que faltam 11 meses e 24 dias para a estreia do filme.

Tópicos Indústria cinematográfica
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

Menu shortcuts

Veja o primeiro trailer de Avengers: Doomsday