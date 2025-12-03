Vinte presentes de Natal por menos de 20 euros

Escolher o presente perfeito é um desafio. De cosméticos a garrafas de vinho, da tecnologia aos chocolates, eis 20 sugestões que não pesam na carteira.

À medida que as luzes se acendem e o espírito natalício ganha forma, começa também a corrida ao presente de Natal ideal. Para facilitar a escolha e apaziguar a carteira, trazemos-lhe sugestões de 20 presentes úteis e criativos que certamente tornarão este Natal ainda mais especial.

1. Agenda 2026

Uma prenda clássica e intemporal, perfeita para aqueles que vivem numa permanente corrida contra o tempo. Pode optar por agendas como as da marca Mr.Wonderful ou agendas com um estilo mais minimalista com inspirações orientais, como as agendas da marca japonesa Muji a 13,95 euros.



Agenda de 2026 da Muji (€13,95) MUJI

2. Baralho de Cartas

Um baralho de cartas é o gatilho para momentos de diversão, convívio e estímulo mental. A nova coleção de Natal da Pusheen, atualmente à venda na Note!, inclui um baralho de cartas a 5 euros que irá oferecer horas a fio de entretenimento e boas memórias entre família e amigos.



Um baralho de cartas é prenda para todas as idades Note

3. Livro de Colorir

É uma ferramenta de relaxamento, criatividade e expressão pessoal que já não se limita aos mais novos. Existem ilustrações para o gosto de qualquer um, tanto para os mais esotéricos, com livros especializados em mindfulness, quanto para fãs de nostalgia, que poderão ter no novo livro de colorir Onde Está o Wally? , à venda na FNAC por 11 euros (está atualmente com desconto), o seu presente ideal. Sem o auxílio da cor, Wally será certamente muito mais difícil de encontrar.



O livro de colorir "Onde está o Wally?" de Martin Handford desafia os leitores FNAC

3. Bálsamo Labial

É um pequeno cuidado que faz uma grande diferença no dia a dia, especialmente em épocas de frio ou climas secos. As opções no mercado são inúmeras mas o bálsamo labial da marca centenária Couto, que custa menos de 7 euros, é o presente ideal caso também procure oferecer um pequeno pedaço de Portugal.



Existem dois bálsamos, com sabor a morango e caramelo COUTO

4. Meias "Divertidas"

As chamadas meias "divertidas" são um modo de transformar um presente básico em algo atencioso e repleto de personalidade. Recentemente, Deryck Whibley, antigo vocalista da banda Sum 41, optou trocar as botas de combate por meias temáticas fundando da marca Walking Disaster, que vende por 18 dólares o presente perfeito para quem nunca ultrapassou a fase punk-rock.



Meias "Divertidas" com temática punk-rock Walking Disaster

5. Caixa de Bombons

Não é por acaso que chocolate é dos presentes mais populares durante as festividades: é versátil, económico e poucos não são apreciadores. A Pedaços de Cacau é uma marca nacional criada em 2014 e este Natal a marca está a realizar uma campanha solidária em que na compra de uma caixa de bonbons "Prenda de Natal", um euro será revertido para apoiar o Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO).



Caixa de bombons de chocolate "Boas Festas", com contribuição solidária para o IPO Porto Pedaços de Cacau

6. Calendário 2026

Dentro do mesmo registo que uma agenda, um calendário é uma prenda útil para o dia a dia, incentiva organização e é o presente perfeito para quem passa muito tempo à secretária e procura personalizar um pouco mais o espaço de escritório. A partir dos €5, a Fnac oferece uma seleção vasta de calendários para 2026 tanto para os fãs de arte e literatura, como os fanáticos por gatos.



O calendário contém 12 imagens de botânica no interior e um poster FNAC

7. Travessa para Bijutaria

É um presente elegante que, além de ajudar a manter anéis, brincos e pulseiras sempre à mão, funciona também como elemento decorativo, acrescentando um toque de personalidade à casa. É uma prenda útil, bonita e cuidadosa, que mostra atenção aos detalhes e acrescenta um pequeno luxo ao dia a dia. O Gato Preto está de momento a vender duas travessas com temática de carrosséis parisienses por €7,99 e €12.99.



Perfeito para quem usa bijuteria durante o dia e só se quer ver livre dela quando chega a casa Gato Preto

8. Caneca

Pode ser um presente simples, mas surpreendentemente significativo. Por ser acessível, versátil e fácil de personalizar, a caneca transforma-se num gesto prático e carinhoso. A coleção da Note! também oferece canecas com temática natalícia para aqueles que procuram a magia do Natal durante o ano inteiro.



Caneca de boneco de gengibre com oferta de forma para bolachas Note!

9. Infusão de Chá

É uma prenda que convida a momentos de pausa e bem-estar, ideal para quem aprecia pequenos rituais diários ou procura instantes de calma no meio da rotina. Um sortido de chá demonstra atenção tornando-se uma opção delicada e memorável. A Companhia Portugueza do Chá oferece várias opções de presente a um custo amigável sem sacrificar a qualidade e a apresentação do produto.



Chá de camomila e lavanda da Companhia Portuguesa do Chá Companhia Portugueza do Chá

10. Mola para o Cabelo

Ajuda a criar penteados rápidos e confortáveis, sendo perfeita para quem gosta de manter o cabelo arrumado com facilidade. Existem molas de vários estilos permitindo escolher uma que combine com a personalidade e o estilo da pessoa. Esta mola da MO a €3 em formato borboleta é um verdadeiro exemplo de um presente cheio de personalidade e subtileza.



Mola em formato de borboleta da MO MO

11. Prints

Ideal para quem aprecia arte ou gosta de decorar o espaço com peças únicas. Além de serem acessíveis e fáceis de enquadrar, os prints acrescentam cor e identidade a qualquer ambiente, tornando-o mais acolhedor e expressivo. Ao escolher um print como presente também há a possibilidade de apoiar pequenos artistas locais como é o caso da Beatriz Duarte, que vende prints originais, optimistas e delicados a partir de 15 euros.



Um dos prints disponíveis da ilustradora e pintora Beatriz Duarte Beatriz Duarte

12. Pantufas

Oferecer pantufas é oferecer um pequeno luxo diário que combina utilidade e conforto e torna qualquer casa mais acolhedora nos dias frios de inverno. São fáceis de escolher (e de acertar no tamanho) e a escolha é versátil, com opções para todos os gostos. A coleção da MO inclui também várias pantufas e chinelos a partir de €7.99.



Pantufas de coelhos na MO MO

13. Árvore Bonsai

A árvore bonsai é conhecida por simbolizar calma, paciência e crescimento. É também um símbolo associado à religião e tradição filosófica do Taoismo que atribui um duplo sentido aos Bonsais, o Wabi, que representa viver de uma maneira simples e o Sabi, que simboliza o charme que a pessoa acumula ao longo da vida. O Centro de Jardinagem de Bonsais de Campolide vende bonsais inteiores a partir dos €15, juntamente com um catálogo que detalha os serviços de manutenção da árvore.



Bonsai Carmona – 5 Anos Centro de Jardinagem de Bonsais de Campolide

14. Garrafa Espirituosa

Perfeito para depois de uma refeição ou durante uma boa conversa, uma garrafa é um presente acessível que traz consigo a promessa de um momento agradável com um gesto cheio de charme e intenção. João Portugal Ramos, um dos maiores enólogos em Portugal, recomenda a aguardente CR&F, a €19.89, com a oferta de um copo.



Uma boa opção para oferecer este Natal é esta aguardante CRF, para ocasiões especiais João Portugal Ramos

15. Garrafa de Vinho

Tal como a bebida espirituosa, uma garrafa de vinho também é um presente simples que convida momentos de partilha, descobertas e celebração, proporcionando momentos de convívio memoráveis. Uma boa sugestão para fazer boa figura pode ser o vinho branco biológico Antão Vaz da Malhadinha - Vinha da Peceguina, que custa €17.



Vinho Branco Antão Vaz da Malhadinha O Apartamento

16. Powerbank Magnética

É um presente prático e moderno, perfeito para quem está sempre em movimento. Com o mecanismo wireless e magnético, facilita carregar dispositivos sem complicações. À venda na Worten por €17,81.



Esta powerbank magnética não exige cabos DR

17. Creme de Mãos

Tal como o bálsamo labial, é um presente simples mas cheio de cuidado e atenção. Hidrata e protege e é um presente útil que transmite atenção aos detalhes do dia a dia. A oferta de mercado é ampla, com opções para todos os gostos e olfatos mas recomendamos-lhe o creme de mãos da coleção da Note! com a Pusheen, à venda por 5 euros.



Creme hidratante de mãos temático da Pusheen Note!

18. Flores de LEGO

É um presente criativo que combina a beleza de receber flores com o entusiamo de montar um conjunto de LEGO. São únicas, resistentes e transmitem carinho de um modo original e ao contrário de um bouquet verdadeiro, dura para sempre. Existem vários tipos de flores a colecionar tais como as rosas vermelhas, as flores de lótus e os girassóis, tudo à venda por €14.99.



As flores de LEGO são originais e duram para sempre LEGO

19. Velas Aromáticas

Transformam qualquer espaço, criando uma atmosfera acolhedora e relaxante. O catálogo da Note também inclui velas aromáticas com cheiros característicos de inverno como canela e cedro, cada uma das quais à venda por 3 euros.



Velas aromáticas com cheiro a canela e cedro Note!

20. Sabonete

Com inúmeras opções de fragâncias, formatos e ingredientes, podem servir vários gostos. Existem inúmeras marcas nacionais que se especializaram na produção de sabonetes de qualidade, como a Castelbell, cujos sabonetes de edição limitada de Natal custam €5.