10 mercados e eventos a visitar este Natal

Com as temperaturas a cair e o inverno a aproximar-se, as ruas do país enchem-se de luzes, música e mercados que não falham em acordar o espírito natalício de qualquer um. Quer esteja à procura de um presente original ou de desfrutar as atividades da estação, seguem-se 10 mercados e eventos a visitar nesta quadra natalícia.

Rossio Christmas Market

O Rossio Chrismas Market está de regresso à Praça D. Pedro IV em Lisboa e, até dia 22 de dezembro, terá a oportunidade de usufruir do clima de festividade que se instala no coração da baixa pombalina com espetáculos, gastronomia e, para os mais novos, uma visita à casa do Pai Natal. A entrada é livre, assim como a viagem no comboio de Natal elétrico e a exposição anual do Hospital das Bonecas.

Figueira Christmas Gourmet

Caso esteja com apetite, a poucos minutos de distância do Rossio Christmas Market está instalado o Figueira Christmas Gourmet, perfeito para gostos requintados e para quem procura ter uma experiência gastronómica única. A entrada também é livre, com demonstrações de showcooking de diversos chefes de renome aos sábados às 17h.

Mercado de Natal da LX Factory

O mercado rural da LX Factory é uma atração cultural que pode visitar todos os domingos, mas o calendário durante a quadra promete uma curadoria de bancas e produtos sustentáveis para quem procure distribuir originalidade e apoiar pequenos negócios alternativos neste Natal.

Aldeia Natal do Seixal

No outro lado do rio Tejo, o Seixal encarrega-se de espalhar magia novamente pelo núcleo urbano antigo do município, prometendo uma “verdadeira Aldeia Natal”. Estará aberta entre 29 de novembro e 4 de janeiro e conta com a habitual árvore de Natal gigante, a casa do Pai Natal, a roda gigante, o carrossel clássico parisiense e uma nova (e maior) pista de gelo. Outras novas atrações são o Bee Cup Ride e a Sakura Tree Cherry Ride.

Mercado a.ti.tudo

Outra opção de visita para o ano inteiro, o Mercado a.ti.tudo, no Parque Urbano de São Sebastião na Ericeira, oferece uma seleção de doces e produtos regionais, bem como artigos de autor inspirados em artes e ofícios tradicionais. A próxima edição quinzenal começa no dia 29 de novembro e estender-se-á excecionalmente até ao feriado de dia 1 de dezembro, com de mais de 30 bancas de negócios locais.

Gaia Vila Natal

Ao centro cívico de Vila Nova de Gaia regressa o Gaia Vila Natal, que promete as atrações gratuitas de sempre: pista de gelo, carrossel, comboio de Natal e casa do Pai Natal. Para os mais velhos existe um mercado cheio de bancas de madeira que vendem presentes, guloseimas e produtos artesanais. Também incluirá animação musical de artistas como a Aurea e a “hora do conto” para as crianças. Estará aberto a partir de 29 de novembro com exceção a feriados.

Ohana Market

O Ohana Market é um mercado urbano criado em 2023 por duas primas, Catarina Ribeiro e Margarida Miranda. Para além de expor pequenos negócios locais no centro do Porto, outro objetivo que a marca procura alcançar é um ambiente íntimo em que se possa construir memórias em família. O mercado temático de Natal será no Coliseu do Porto em Ageas entre 30 de novembro e 1 de dezembro e é o local perfeito para um passeio com a própria ohana (termo havaiano para “família”).

Perlim/ Mercado de Natal de Santa Maria da Feira

Desde a inauguração 2008 que o Perlim, o parque de Natal temático de Santa Maria da Feira, é dos parques temáticos mais falados pelo investimento e criatividade, tornando-se para muitos, “uma paragem obrigatória” durante as festividades. Encontra-se no Rossio e lá podem-se encontrar inúmeras atrações, entre elas a rampa de bóias, slides e o arborismo. No mesmo espaço também ocorre o mercado de Natal com animação, gastronomia e artesanato.

Mercado de Natal de Braga

Localizado na Avenida Central entre 29 de novembro e 11 de janeiro, o Mercado de Natal de Braga tem mais de 80 espetáculos agendados durante o decorrer da quadra natalícia, incluído celebrações de Ano Novo. O mercado reúne bancas de artesanato, produtos tradicionais, bebidas quentes e iguarias da época assim como as tradições habituais como o Bolo Rei Gigante (13 de dezembro às 17h) e a Parada de Natal (14 de dezembro às 16h).

Penamacor Vila Madeiro

A tradição da fogueira natalícia no concelho de Penamacor, em Castelo Branco, é incerta, porém antiquíssima. E é um símbolo de comunidade entre albicastrenses. Em 2014, o evento foi formalizado e desde então que para além do acender da fogueira, o evento reúne um mercado de Natal, tascas, artesanato, música, exposições, atividades infantis, espaço para teatro e showcookings. O evento começa a 6 de dezembro com o corte da madeira no dia 8 e o atear da fogueira na noite de dia 23 de dezembro.