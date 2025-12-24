Sábado – Pense por si

Um milagre de Natal! Gatinho bebé é resgatado de motor de carro em Braga

Um gato com cerca de dois meses foi resgatado em Braga depois de ter ficado preso no motor de um carro, quando se tentou abrigar do frio.

SÁBADO 24 de dezembro de 2025 às 09:53
Um gatinho em fuga ao frio protagonizou um susto, felizmente com final feliz, no passado domingo em Braga. O animal, com cerca de dois meses, procurou abrigo no motor de um carro estacionado na Rua 25 de Abril, no centro da cidade, e acabou preso numa zona de difícil acesso. O caso aconteceu em pleno cenário de chegada do inverno ao Minho, com temperaturas em queda, o que leva muitos animais de rua a esconderem-se em locais quentes como debaixo de carros ou junto aos motores.

Leia o artigo completo no site da

