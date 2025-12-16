Sábado – Pense por si

De pratos a sobremesas: seis receitas de Natal feitas por chefs

Sem ideias para a Consoada? Pedimos a alguns dos mais destacados chefs nacionais para partilharem seis receitas natalícias, com um toque especial, de reinvenções de clássicos a criações originais.

Edição de 16 a 22 de dezembro
Pedro Henrique Miranda , Sofia Parissi 16 de dezembro de 2025 às 23:00
O cabrito serpentina, aipo-rama e cogumelos selvagens do chef Gil Fernandes
O cabrito serpentina, aipo-rama e cogumelos selvagens do chef Gil Fernandes DR

A aproximação da véspera de Natal é recebida por quase todos com a alegria da reunião familiar - ainda que, para aqueles a quem cabe anualmente a confeção da consoada, a antecipação possa ser temperada com um toque de nervosismo: o do fardo de conceber e executar um menu familiar todos os anos diferente.

