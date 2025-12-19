Encomendas de Natal: 10 pastelarias que garantem doçarias à mesa

Troncos de Natal, cheesecakes, escangalhados, muitos panetones e, claro, bolos-rei mais e menos tradicionais: estes 10 restaurantes e pastelarias têm opções para todos os gostos.

O Natal também se faz à hora da sobremesa e para quem não nasceu com dotes naturais na confeção de doçuras, há pastelarias que preparam os clássicos com o todo o cuidado para garantir que à sua mesa de Consoada não faltem os doces de sempre. Para aqueles vão optar por uma relação à longa distância com a cozinha este ano, seguem-se 10 restaurantes e pastelarias que aceitam encomendas para o Natal:

Selllva



As propostas do Selllva não contêm gluten Selllva

O restaurante Selllva celebra as festividades com sobremesas leves e naturais, reinventando os clássicos natalícios de forma equilibrada. Entre as propostas estão o tronco de Natal feito com trigo-sarraceno e chocolate, o cheesecake leve e cremoso com iogurte sem lactose, cookies e brigadeiros, todos sem glúten. As encomendas podem ser feitas online, até 20 de dezembro, com recolha no Selllva de Campo de Ourique até 24 de dezembro.

Gleba



A Gleba apresenta a novidade do bolo-rei mini Henrique Isidoro

A rede de padarias Gleba regressa nesta quadra natalícia com o clássico bolo-rei e os panetones italianos de fermentação natural. O panetone tradicional custa €20,95 enquanto o de chocolate custa €22,95. A padaria também apresenta a novidade do bolo-rei mini a €14,95. Todos os produtos estão disponíveis nas lojas Gleba e online, com opções de levantamento e de entrega.

A Padaria Portuguesa



A tarte de caramelo salgado está de regresso às lojas A Padaria Portuguesa

A Padaria Portuguesa apresenta o bolo escangalhado de chocolate como novidade desta quadra natalícia, assim como pastelarias clássicas de Natal como o bolo-rei, bolo-rainha, pão de ló húmido, a estrela de limão e a árvore de chocolate. Verifica-se também o antecipado regresso da tarte de caramelo salgado e do cheesecake de framboesa. Todo o catálogo pode ser comprado em loja ou encomendado com 72 horas de antecedência e as encomendas de Natal para a Consoada decorrem até 20 de dezembro às 18h, com entregas a 23 e 24.

Carolina Sales Café



É o primeiro Natal desde a inaguração da loja no Estoril Carolina Aguiar

O Carolina Sales Café celebra o primeiro Natal no Estoril e procura prepará-lo de forma especial, com sabores reconfortantes e memórias de infância. Algumas das sugestões da confeitaria são bolo de Natal com brigadeiro e frutos vermelhos, o bolo de Natal em versões de red velvet ou baunilha, o bolo pão de mel com doce de leite, mini panetones artesanais, o panetone de chocolate e os brigadeiros de Natal. A marca também descarta momentaneamente as embalagens habituais e troca-as por uma edição limitada de loiças exclusiva, além de estar a organizar workshops infantis de decoração de biscoitos sendo os próximos a 20 e 21 de dezembro, no Estoril. As encomendas podem ser feitas na loja ou online, com entregas garantidas até ao Natal.

Nivà



A gelataria Nivà estreia Panetones de fábrico próprio Nivà

A gelataria Nivà optou por celebrar o Natal um pouco mais longe das arcas frigoríficas, lançando o próprio bolo penetone em parceria com a chef Dalia Rivolta, do MasterChef Italia. A coleção apresenta quatro sabores: tradicional, chocolate com avelã, pistachio e zabaione, uma edição limitada. Além dos pantones, a marca lança também uma edição especial de gelados de Natal, com os sabores crema, chocolate com laranja, maçã caramelizada, panetone, tiramisú e rabanada, o último criado em parceria com o chefe Michelin Vasco Coelho Santos. Ambas as coleções estão disponíveis nas lojas de Matosinhos, Rua Formosa, no Porto, e Príncipe Real e Campo de Ourique em Lisboa, além de também online. Estarão disponíveis até 5 de janeiro de 2026 e os preços variam entre os €27 e os €39.

O Bolo da Marta



As encomendas estão disponíveis até 20 de dezembro O Bolo da Marta

O Bolo da Marta apresenta uma seleção festiva que recupera os seus bolos natalícios mais icónicos, mantendo o "inconfundível twist estaladiço da marca". Destaca-se o tronco de Natal a €52, feito de mousse e suspiro de chocolate com natas e frutos vermelhos, o bolo de Natal de avelã, também a partir de €52, e o mini bolo Natal verde de pistáchio, a partir de €25. O catálogo inclui os célebres bolos de suspiro da marca e caixas de miniaturas ideais para oferta ou para partilhar. O Bolo da Marta aceita encomendas até 20 de dezembro no website oficial.

Leitaria da Quinta do Paço

Neste Natal, a Leitaria da Quinta do Paço celebra a época festiva com um conjunto de doces especiais, destacando-se o éclair de pêra bêbada, o tronco e a coroa de Natal. Além destas criações temáticas, que evocam sabores clássicos a oferta também inclui bolachas de gengibre e outras iguarias à venda nas lojas da Leitaria por todo o país durante a época natalícia e até ao Dia de Reis. As encomendas podem ser feitas a partir do website.

Pastelaria do Bairro Alto



Chef pasteleiro Guilherme Santana é o autor das novidades deste ano Pastelaria do Bairro

Com o auxílio do chef pasteleiro Guilherme Santana, a Pastelaria do Bairro Alto Hotel reinventou alguns clássicos de Natal, com criações festivas que incluem o brioche de Natal com chocolate, os sonhos de cenoura, as azevias de abóbora e grão e os coscorões. O brioche de Natal combina massa brioche com praliné de avelã, chocolate negro e amêndoa e está disponível por inteiro a €45 ou à fatia por €3,50. Estas edições limitadas podem ser encomendadas com até 48 horas de antecedência até 6 de janeiro, na Pastelaria do Bairro Alto Hotel.

O Velho Eurico



O doce de assinatura neste Natal é a combinação entre Bolo Rei e Cinnamon Rolls Afonso Batista

O restaurante O Velho Eurico preparou para esta época festiva um prato especial que combina o tradicional bolo-rei e os rolos de canela (ou cinnamon rolls), um prato típico do Norte da Europa. O "rolo" rei estará disponível para encomenda até 19 de dezembro a partir da página de Instagram do restaurante e as encomendas serão levantadas no restaurante a 23. O Velho Eurico também estará aberto, excecionalmente, em alguns fins-de-semana da quadra.

ISCO



As especialidades da ISCO estão associadas à campanha Make a Wish Susana Ramos

A padaria ISCO, em Alvalade, Lisboa, preparou uma seleção de produtos temáticos com especialidades natalícias disponíveis apenas por encomenda como babka de chocolate e avelã a partir de €4 e a galette des rois a €19. Também se encontram outras propostas como o palmier de cardamomo, o crumble de maçã, bolachas de mel e aveia e bolachas de gengibre em formato de urso. Estas iguarias estarão disponíveis até ao final de dezembro, período em que decorre também uma campanha solidária com a Make-A-Wish Portugal, revertendo €1 de cada kannelbule vendido a favor da associação. As encomendas para 24 de dezembro devem ser feitas até às 11h de 21.