Uma série para todas dominar

O primeiro filme, O Senhor dos Anéis: A Irmandade do Anel, estreou em 2001. Nesse mesmo ano, umas semanas antes, estreou Harry Potter e a Pedra Filosofal, inaugurando a saga do jovem mágico. E depois, no ano seguinte, chegou o primeiro Homem-Aranha, de Sam Raimi. Eis as bases do território dos blockbusters nas décadas seguintes – adaptações e super-heróis –, que alastraram à televisão.