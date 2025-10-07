Sábado – Pense por si

Maya: “Vou feliz fazer gestão de conteúdos”

Com a apresentação do "Noite das Estrelas", a tia mais conhecida da televisão portuguesa ganhou as audiências. Agora, quer ganhar as tardes.

Ângela Marques 07 de outubro de 2025 às 07:00
A apresentar irá assumir novas funções na estreia do 'Tarde das Estrelas'
A apresentar irá assumir novas funções na estreia do "Tarde das Estrelas" Duarte Roriz

É melhor confessar: a tia Maya é da casa. Apresentadora do Noite das Estrelas, na CMTV, do grupo da SÁBADO, a Medialivre, a tia tinha novidades - e, pelo telefone, contou-as: esta quinta, 9, pelas 16h, assume novas funções na estreia do Tarde das Estrelas, que não vai apresentar (Ágata Rodrigues, “mulher com grande capacidade de comunicação que hoje está nas manhãs”, terá esse papel).

