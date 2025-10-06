Escritor húngaro lidera apostas para Prémio Nobel da Literatura

Os escritores László Krasznahorkai, Amitav Ghosh, Haruki Murakami e Can Xue são os candidatos preferidos ao Prémio Nobel da Literatura de 2025, que será atribuído na próxima quinta-feira, em Estocolmo, segundo as principais casas de apostas.
Logo de seguida surgem Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Gerald Murnane e Mircea Cartarescu, nomes que, no geral, não surpreendem, uma vez que todos os anos surgem em posições de destaque nas apostas.
O dia da atribuição daquele que é considerado o mais importante prémio literário do mundo aproxima-se e, como é habitual, aumentam as apostas 'online' sobre quem será o próximo vencedor, embora as nomeações e deliberações sejam absolutamente sigilosas.
O escritor António Lobo Antunes é o primeiro autor de língua portuguesa a figurar na lista, este ano ocupando o 18.º lugar, segundo o agregador das casas de apostas Nicer Odds, uma posição bastante mais vantajosa do que em 2023, quando surgiu em 31.º lugar, e ainda mais do que no ano passado, em que não estava entre os favoritos.
Um pouco mais abaixo do autor de "Os Cus de Judas" surge o moçambicano Mia Couto, que a par de Lobo Antunes, tem sido um repetente nas listas das casas de apostas.
Outros autores lusófonos que este ano aparecem em lugares cimeiros das apostas são os brasileiros Adélia Prado e Milton Hatoum e a moçambicana Paulina Chiziane.
Contudo, a três dias de se conhecer o vencedor, o escritor que lidera a preferência nas casas de apostas é o húngaro László Krasznahorkai, autor de romance, ficção breve e guiões, colaborador do realizador Béla Tarr, que tem publicado em Portugal apenas "O Tango de Satanás", mas que se prepara para lançar o seu último romance, "Herscht 07769", e estará presente no Folio Festival, em Óbidos.
O segundo lugar é ocupado pelo escritor indiano Amitav Ghosh, romancista e ensaísta distinguido com numerosos prémios internacionais, que tem publicados em Portugal "O Cromossoma de Calcutá", "Mar de Papoilas", e "A Maldição da Noz Moscada".
O japonês Haruki Murakami, já habitual nestas listas há vários anos e com vasta obra publicada em Portugal, surge agora em terceiro lugar no agregador de apostas.
A escritora chinesa Can Xue, autora de "O Amor no Novo Milénio", "Fronteira" e "A Última Amante", que já nos dois anos anteriores esteve entre os principais candidatos, volta a ocupar um lugar cimeiro, estando em quarto lugar nas preferências das casas de apostas.
Cristina Rivera Garza, Enrique Vila-Matas, Gerald Murnane, Mircea Cartarescu, Thomas Pynchon, Salman Rushdie, Jamaica Kincaid e Anne Carson são outros dos principais candidatos, a maioria deles frequentemente apontados ao Nobel.
No ano passado, o Prémio Nobel da Literatura foi atribuído à escritora sul-coreana Han Kang, "pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".