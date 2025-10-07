Sábado – Pense por si

Será que é mesmo assim: 1 ano de vida nos humanos equivale a 7 anos num cão? Vamos desvendar este mito!

Afinal a contagem dos anos não é assim tão linear.

SÁBADO 07 de outubro de 2025 às 09:36
Durante anos repetiu-se a conta “1 ano de cão equivale a 7 anos humanos”. É simples, mas está errada. O envelhecimento canino é acelerado no início e depois abranda, além de variar com o tamanho e a raça do patudo. E nós explicamos-lhe tudo. 

Na verdade, os cães envelhecem de forma acelerada nos primeiros anos e depois o ritmo abranda, seguindo uma curva diferente da nossa. De acordo com investigadores da Universidade de San Diego, o tamanho e raça do cão influenciam a forma como os anos são calculados. Os resultados das últimas investigações indicam ainda que o envelhecimento dos cães é muito diferente dos humanos, visto que os patudos envelhecem mais depressa. Por outro lado, o processo de envelhecimento desacelera à medida que crescem.

