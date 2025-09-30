Muito Brasil e dança política: 3 peças de teatro para ver esta semana

A estreia na Europa de Língua Brasileira, espetáculo do encenador, dramaturgo, cenógrafo e realizador brasileiro Felipe Hirsch - que, em 2019, estreou em Portugal, no Teatro Municipal do Porto, o espetáculo Democracia - acontece esta semana.

Língua Brasileira é descrito como um "espetáculo músico-cénico" que une Hirsch ao compositor e músico brasileiro Tom Zé, figura de proa na produção muiscal do país. Junta em palco "seis atores e quatro músicos", que vão "dar a ver e a ouvir a prosa e a poesia da epopeia dos povos que formaram o português escrito e falado no Brasil, os seus mitos e cosmogonias, passando pelas remotas origens ibéricas, por romanos, bárbaros e árabes, por África e pela América Latina", lê-se em nota oficial. As sessões estão agendadas para as 19h (5.ª feira), 21h (6.ª feira e sábado) e 16h (domingo) e o preço dos bilhetes oscila entre 10 e 16 euros.

Dois de Nós

A partir de 4.ª, 1 de outubro, no Teatro Tivoli (Lisboa)

Chama-se Dois de Nós. Uma Comédia no Espelho, é protagonizada por dois atores brasileiros de referência nas áreas do teatro e da televisão, Antonio Fagundes e Christiane Torloni e, depois de viajar até aos Açores (já teve uma representação no Coliseu Micaelense, na passada sexta-feira, 26 de setembro), chega esta semana a Portugal Continental: de 1 a 29 de outubro pode ser vista no Teatro Tivoli, em Lisboa, e, em novembro, no Porto (5 a 8, Coliseu), em Coimbra (18 e 19, Convento São Francisco), Aveiro (20 a 23, Teatro Aveirense), Oliveira de Azeméis (25 e 26, Teatro Municipal) e Figueira da Foz (28 e 29, CAE). Isto tudo antes de rumar, em dezembro, a Leiria (dias 4 a 7, Teatro José Lúcio da Silva).

Passa-se tudo num quarto de hotel - onde "quatro pessoas de diferentes gerações" se encontram, o que leva a, que com humor, se revelem "segredos e mentiras" mas também "diferenças e cumplicidades", lê-se na sinopse. "Como as mudanças geracionais afetam" a relação em casal é a questão central, chegou a apontar por sua vez a publicação G1. Thiago Fragoso e Alexandra Martins são os outros dois atores que compõem o elenco desta comédia escrita por Gustavo Pinheiro e encenada por José Possi Neto, que vai circular pelo país ao longo dos próximos meses.

A Plot / A Scandal

5.ª e 6.ª, 2 e 3 de outubro, Teatro do Bairro Alto (TBA), Lisboa