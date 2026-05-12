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"A Providência e a Guitarra": Música, comédia, fantasia, viagem no tempo

O novo filme de João Nicolau, com base em R. L. Stevenson, é tudo isto e muito mais. Estreia de Salvador Sobral no cinema, chega às salas na quinta, 14/5.

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Edição de 5 a 11 de maio
'A Providência e a Guitarra': Música, comédia, fantasia, viagem no tempo
Pedro Henrique Miranda 12 de maio de 2026 às 07:00
Da esquerda: Salvador Sobral, Clara Riedenstein e Pedro Inês protagonizam A Providência e a Guitarra
Da esquerda: Salvador Sobral, Clara Riedenstein e Pedro Inês protagonizam A Providência e a Guitarra DR

João Nicolau confessou-se “surpreendido” pela escolha do seu filme para a abertura da edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Roterdão. De Itália, onde está para nova apresentação de A Providência e a Guitarra, diz à SÁBADO que, “geralmente, os filmes de abertura são obras que usam uma linguagem mais convencional”, pelo que foi uma “aposta arriscada da direção do festival”. Mais tarde na conversa, acrescentaria: “Tento que o espectador não seja absolutamente dirigido, gosto de deixar espaço para que evite o filme, faça as suas próprias histórias dentro dele.”

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Tópicos Festival de música Nova Música músico Música rock João Nicolau Salvador Sobral Clara Riedenstein International Film Festival Rotterdam León Itália Lisboa Roterdão
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