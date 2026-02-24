Sábado – Pense por si

GPS

"Blue Moon": Linklater, Hawke e o grande cancioneiro americano

No filme, nomeado para dois Óscares, o cineasta de "Antes do Amanhecer" e "Boyhood" viaja até à fase dourada do American Songbook, num biopic de uma personagem fascinante. Estreia quinta, 26.

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 24 de fevereiro de 2026 às 07:00
Pelo desempenho neste filme, em que interpreta o letrista americano Lorenz Hart (1895-1943), Ethan Hawke foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator
Pelo desempenho neste filme, em que interpreta o letrista americano Lorenz Hart (1895-1943), Ethan Hawke foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator

Por vezes, tantas vezes, quem tem de avaliar um filme depara-se com um enorme obstáculo: o objecto sujeito ao nosso olhar é alguém que esta próximo dos afectos de quem tem de pronunciar sentenças. Nesse sentido aqui fica o aviso e a proclamação: Lorenz Hart (1895-1943) foi o melhor letrista da fase dourada do American Songbook – o cancioneiro norte-americano que floresceu no final do século XIX com o aparecimento do teatro musical como evolução da opereta – e que ainda hoje podemos usufruir em tantas canções que o tempo não beliscou.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Artigos Relacionados
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Menu shortcuts

"Blue Moon": Linklater, Hawke e o grande cancioneiro americano