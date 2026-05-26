Lanzarote, uma ilha selvagem e generosa

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A natureza e a criatividade foram bondosas com Lanzarote. A paisagem é incrível e a ilha teve mentes brilhantes.
Éa ilha mais oriental das Canárias e considerada uma das mais inóspitas em termos de paisagem. Percebe-se porquê: os mais de 50 km2 do Parque Nacional de Timanfaya (aberto todos os dias das 9h às 16h; adultos: €30; miteco.gob.es) são, de facto, uma paisagem quase lunar. Esta é o resultado de seis anos de erupções violentas, de mais de 100 vulcões, que aconteceram há pouco mais de 300 anos. Toda a visita a Lanzarote devia começar por aí, pela superfície da ilha transformada pela lava e pelo magma.