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Lanzarote, uma ilha selvagem e generosa

A natureza e a criatividade foram bondosas com Lanzarote. A paisagem é incrível e a ilha teve mentes brilhantes.

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Lanzarote, uma ilha selvagem e generosa
Ricardo Santos 26 de maio de 2026 às 22:59
O miradouro do Rio fica no topo da falésia Risco de Famara, a quase 500 m de altitude
O miradouro do Rio fica no topo da falésia Risco de Famara, a quase 500 m de altitude DR

Éa ilha mais oriental das Canárias e considerada uma das mais inóspitas em termos de paisagem. Percebe-se porquê: os mais de 50 km2 do Parque Nacional de Timanfaya (aberto todos os dias das 9h às 16h; adultos: €30; ) são, de facto, uma paisagem quase lunar. Esta é o resultado de seis anos de erupções violentas, de mais de 100 vulcões, que aconteceram há pouco mais de 300 anos. Toda a visita a Lanzarote devia começar por aí, pela superfície da ilha transformada pela lava e pelo magma.

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