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Tenerife: Um continente insular

Entre o campo e a cidade, a maior ilha das Canárias é um mundo por descobrir, da cultura, gastronomia e história às praias e maravilhas da paisagem natural.

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Edição de 26 de maio a 1 de junho
Tenerife: Um continente insular
Pedro Henrique Miranda 26 de maio de 2026 às 22:59
A praia Los Cristianos, no sul da ilha de Tenerife
A praia Los Cristianos, no sul da ilha de Tenerife Getty Images

Célebre pelas praias paradisíacas e resorts de luxo da zona sul, Tenerife também é emblema da cultura canarina, uma faceta que se descobre melhor na região norte. É uma boa paragem no caminho para Santa Cruz de Tenerife, maior cidade da ilha e, juntamente com Las Palmas de Gran Canária, uma das capitais do arquipélago. Cidade moderna e cosmopolita, Santa Cruz destaca-se pelos grandes espaços verdes, como o florido Parque García Sanabria e o Palmetum, jardim botânico dedicado a espécies de palmeiras de todo o mundo, bem como pela sua riqueza cultural. Além dos edifícios coloniais típicos da ilha, pode visitar locais como o (TEA), espaço de artes com programação regular de exposições e performances, e o Auditório de Tenerife, cartão-postal da ilha e exemplo maior da arquitetura das Canárias.

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Tópicos Praia Ilha Férias na região centro Erupção vulcânica Tenerife Santa Cruz de Tenerife Costa Adeje Mediterranean Palace Aqualand
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