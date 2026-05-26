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Maiorca e Menorca: Das praias ao património

Praias de água cristalina, locais históricos e uma agitada vida gastronómica. A ilha convida a dias longos entre o mar e a cultura e nada fica em falta.

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Edição de 26 de maio a 1 de junho
Maiorca e Menorca: Das praias ao património
Sofia Parissi 26 de maio de 2026 às 22:59
A praia de Cala Macarella, em Menorca, é famosa pelas águas azul-turquesa
A praia de Cala Macarella, em Menorca, é famosa pelas águas azul-turquesa Getty Images

Entre monumentos históricos e cenários naturais, a Ilha de Maiorca é hoje reconhecida pelo património, com heranças deixadas pelos romanos, muçulmanos e cristãos, mas também é muito procurada pelas paisagens idílicas. O centro da cidade de Palma fica a cerca de sete quilómetros do Aeroporto de Palma de Maiorca, o Son Sant Joan, e a melhor forma de conhecer outros pontos da ilha - a maior do arquipélago espanhol - será através do aluguer de carro.

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Tópicos Praia quilómetros amêijoas muçulmano Maiorca
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