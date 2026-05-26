Sábado – Pense por si

Viagens

Cinco dias para desfrutar na Gran Canária

É a ilha dos desportos radicais, da conquista do mar ao desbravar das montanhas inóspitas com paisagem lunar. Fique com cinco modalidades para explorar a Canária mais aventureira.

Capa da Sábado Edição 26 de maio a 1 de junho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 26 de maio a 1 de junho
Cinco dias para desfrutar na Gran Canária
Pedro Henrique Miranda 26 de maio de 2026 às 22:59
Puerto de Mogán, na costa sudoeste da ilha, tem mercado de mar às sextas-feiras
Puerto de Mogán, na costa sudoeste da ilha, tem mercado de mar às sextas-feiras Getty Images

Capital bicéfala das Canárias (com Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas é um dos grandes centros cosmopolitas do arquipélago, com uma cultura vibrante de cafés e bares e importantes polos comerciais na Avenida José Mesa y López e na Calle Triana. Pelas ruas do histórico bairro de Vegueta, visite a Casa de Colombo, onde viveu o explorador das Américas, e a Catedral de Santa Ana, a mais antiga do arquipélago. Continuando para norte, termine o dia a caminhar pelo longo paredão da Praia de las Canteras, o mais icónico areal. Não perca ainda a região da península da Isleta, com atrações como o Aquário Poema del Mar e o Castelo de La Luz.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Praia Oásis Botânica Polo aquático Ana López Las Palmas de Gran Canaria Roque Nublo Santa Cruz de Tenerife Vegueta
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Cinco dias para desfrutar na Gran Canária