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Cinco formas de viver Fuerteventura

Pedro Henrique Miranda
Pedro Henrique Miranda 26 de maio de 2026 às 22:59

É a ilha dos desportos radicais, da conquista do mar ao desbravar das montanhas inóspitas com paisagem lunar. Fique com cinco modalidades para explorar a Canária mais aventureira.

A partir de costa calma, Caleta de Fuste ou Corralejo há passeios de buggy, barco ou mergulho. Descubra cinco formas de viver Fuerteventura.

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