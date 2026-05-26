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La Palma, entre vinhas e vulcões

Paraíso de caminhantes e montanhistas, La Palma é também terreno fértil para excelentes vinhos de perfil vulcânico.

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La Palma, entre vinhas e vulcões
Pedro Henrique Miranda 26 de maio de 2026 às 22:59
O Parque Nacional da Caldera de Taburiente é ideal para trilhos pedestres
O Parque Nacional da Caldera de Taburiente é ideal para trilhos pedestres Getty images

A mais verde das ilhas Canárias tem esta distinção por um motivo. A par de Tenerife, La Palma é ilha que mantém a maior atividade vulcânica, com a erupção mais recente registada em 2021. As marcas da passagem da lava ainda estão incrustadas na pedra, motivo pelo qual esta ilha extremamente vertical se mantém na rota dos montanhistas e entusiastas de vulcões.

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Tópicos Erupção vulcânica La Palma Fuencaliente Teneguía
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