La Palma, entre vinhas e vulcões

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Paraíso de caminhantes e montanhistas, La Palma é também terreno fértil para excelentes vinhos de perfil vulcânico.
A mais verde das ilhas Canárias tem esta distinção por um motivo. A par de Tenerife, La Palma é ilha que mantém a maior atividade vulcânica, com a erupção mais recente registada em 2021. As marcas da passagem da lava ainda estão incrustadas na pedra, motivo pelo qual esta ilha extremamente vertical se mantém na rota dos montanhistas e entusiastas de vulcões.