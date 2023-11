Lana Del Rey, Pulp e Justice no Primavera Sound do Porto em 2024

O festival Primavera Sound do Porto, que vai acontecer no Parque da Cidade entre 6 e 8 de junho de 2024, vai contar com um cartaz com nomes como Lana Del Rey, PJ Harvey, Pulp e SZA.



A organização divulgou esta terça-feira nas redes sociais o cartaz do festival do próximo ano, através do já habitual vídeo filmado pela cidade, neste caso com banda sonora dos portugueses Máquina (que também estão integrados no alinhamento de 2024).





Entre os nomes de maior destaque estão os Pulp, banda britânica liderada por Jarvis Cocker que marcou os anos 1990 (com êxitos como a canção Common People) e que, tendo terminado há 21 anos, voltou a juntar-se recentemente para espectáculos ao vivo, a cantora e compositora Lana Del Rey, um dos nomes mais proeminentes da música popular americana do presente, e o duo francês de música eletrónica Justice, que marcou a música de dança nas últimas três décadas e que teve no álbum Cross (editado em 2007) o seu momento de maior projeção.Entre os restantes artistas internacionais que compõem o cartaz estão a banda de indie-rock The National, a cantora e compositora inglesa PJ Harvey e a cantora e autora de R&B contemporâneo SZA. Mitski, Julie Byrne, Arca, Tirzah e Wolf Eyes são outros nomes de relevo no cartaz.Já a música portuguesa ganha peso no cartaz do Primavera Sound, face às edições anteriores. Estão confirmadas atuações de grupos e músicos como Tiago Bettencourt, Amaura, Ana Lua Caiano, André Henriques, Best Youth, Classe Crua, Conjunto Corona, Expresso Transatlântico, Milhanas, Samuel Úria, Silly e Soluna.Os bilhetes para o festival estão à venda, por 175 euros mais taxas para os três dias do evento.