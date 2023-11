Marina Sena e Luedji Luna vão atuar no CoolJazz em 2024

O festival que decorre no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, vai receber a 27 de julho do próximo ano uma dupla brasileira. Jamie Cullum, Diana Krall e Fat Freddy's Drop também estão no cartaz.

As cantoras brasileiras Marina Sena e Luedji Luna são as novas confirmações para o cartaz da próxima edição do festival CoolJazz, marcada para julho em Cascais, anunciou esta terça-feira a promotora Live Experiences.



Marina Sena e Luedji Luna atuam no dia 27 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, e os bilhetes para esse dia do festival estarão à venda a partir das 10h de quarta-feira, segundo a promotora num comunicado divulgado esta quarta-feira.





O festival CoolJazz acontece ao longo do mês de julho e tem três concertos por noite. Começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e termina com o cabeça de cartaz.Para a edição de 2024 tinham já confirmados: Diana Krall, em 26 de julho, Fat Freddy's Drop, em 30 de julho, e Jamie Cullum, em 31 de julho.Este ano, foram cabeças de cartaz no CoolJazz músicos e bandas como Lionel Richie, Kings of Convenience, Snarky Puppy, Ben Harper & The Innocent Criminals e Norah Jones.