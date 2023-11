Sara Tavares (1978-2023). “Viva a liberdade de amar e de pensamento'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A cantora portuguesa que brilhou num concurso de imitações quebrou barreiras e preconceitos. Morreu no domingo passado, aos 45 anos, vítima de um tumor no cérebro.

Começou a entrar-nos pela casa em 1993, quando tinha 15 anos. Vestia a pele de Whitney Houston num programa de talentos e imitações, o "Chuva de Estrelas", um dos primeiros líderes de audiências da SIC. O canal privado tinha iniciado as suas emissões um ano antes e Catarina Furtado foi a escolhida para apresentadora. Quando Sara Tavares subiu ao palco pela primeira vez, em estúdio e em casa percebeu-se que estaríamos a viver um momento especial. Para já, num mundo musical e televisivo quase 100% a branco e branco (apesar das emissões regulares a cores terem começado em 1980), a portuguesa Sara Tavares, com origens caboverdianas, mostrou ao que vinha. Dona de uma voz poderosa e afinada, com olhar triste e postura tímida, Sara foi conquistando o público e os jurados até vencer, já em 1994, a grande final da primeira temporada (de seis) do "Chuva de Estrelas".