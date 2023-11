Will Butler: 'Sinto o prazer de tocar de maneira mais visceral'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ex-Arcade Fire, que regressa ao País na sexta, 24, para o Super Bock em Stock, falou com a SÁBADO sobre o seu novo projeto de inspiração nostálgica com os Sister Squares.

No novo álbum, Will Butler uniu-se aos Sister Squares: Jenny e Julie Shore, Sara Dobbs e Miles Francis

Para Will Butler, a decisão de sair dos Arcade Fire, banda que integrou com o irmão, Win, durante quase 20 anos, será sempre misteriosa. “Foi uma questão de instinto, é inexplicável, mas senti que foi a decisão certa e ainda sinto”, diz o cantor e multi-instrumentista a partir do aeroporto de Roterdão, entre concertos com a sua nova banda, Sister Squares.