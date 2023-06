Das estrelas às possíveis surpresas: 12 concertos para ver no Primavera Sound

As mais lidas GPS

De 4.ª feira até à madrugada de sábado para domingo, o Parque da Cidade (Porto) vai transbordar de música. Olhámos para o cartaz do festival e propomos-lhe 12 atuações a ver ao longo dos 4 dias.

Kendrick Lamar é um dos cabeças de cartaz da edição portuense do festival Primavera Sound

O jazz, o hip-hop e o rock, mas também a eletrónica, a house music e o punk voltam a florescer no Parque da Cidade, no Porto. De 7 a 10 de junho (ou, para sermos mais rigorosos, até à madrugada de 11 de junho), a 11.ª edição do Primavera Sound português leva a palco alguns dos maiores e mais importantes nomes da indústria.