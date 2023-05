Gin: a bebida do verão tem quatro sabores e é nacional

São agora quatro os sabores à disposição para desfrutar da melhor bebida de verão (claro que também pode beber gin no inverno!). Antes de lhe mostrarmos as variedades, vamos só referir que este não é um gin qualquer. O The FoxTale é um gin premium, com produção 100% nacional e elaborado com alguns dos melhores ingredientes produzidos em Portugal – como os morangos do Alentejo ou as laranjas do Algarve. Para os mais céticos, é a prova de que em Portugal também se faz bom gin. Mas há mais: este é um gin contador de histórias. E para cada história há... um sabor!

O Dry

The FoxTale Dry Gin conjuga elementos botânicos de forma simples e equilibrada, numa combinação marcada pelo sabor do zimbro e pelo caráter cítrico de cardamomo. Este é para os que gostam de aproveitar o momento e criar memórias que vão ficar para sempre.



Como preparar 5 cl de The FoxTale Dry Gin, 20 cl de água tónica, casca de laranja e gelo.

O Pink

Se pudéssemos descrever numa só palavra este gin seria: saboroso. O The FoxTale Pink Gin é um misto de sabores doces com irreverência. Combina o sabor doce dos melhores morangos alentejanos e da hortelã-pimenta, com o caráter seco e dominante do zimbro. É perfeito para os que gostam de viver as sensações, de encontros duradouros e de dias quentes e ensolarados.



Ingredientes : zimbro, coentros, angélica, hortelã-pimenta, limão e morango.



Como preparar 5 cl de The FoxTale Pink Gin, 20 cl de água tónica, morangos ou framboesas, casca de limão e gelo.

O Citrus

Gosta de bebidas frescas e cítricas? Ora aqui está a sua bebida predileta, que marca pela doçura subtil com final ligeiramente ácido. Não vai desapontar! O The FoxTale Citrus Gin combina os sabores frescos e familiares das laranjas do Algarve com o caráter seco e dominante do zimbro. Este é o gin ideal para os que gostam de viajar pela memória, recuperar risos.



Ingredientes : zimbro, coentros, angélica, laranja amarga, laranja doce, tangerina.



Como preparar 5 cl de The FoxTale Citrus Gin, 20 cl de água tónica, casca de laranja e gelo.

A novidade: o Melon

Este é o mais recente sabor do The FoxTale e não podia vir em melhor altura! É o gin deste verão. Tem dúvidas? Refrescante e adocicado, o One In A Melon combina o caráter seco do zimbro com o sabor inconfundível do melão e notas de meloa que perduram no palato. O resultado? Um gin leve e doce capaz de nos transportar para as estações mais quentes, em qualquer altura do ano. Vai ser o preferido de muitos. Temos duas sugestões para desfrutar desta bebida em pleno. Veja em baixo.



Ingredientes : zimbro, coentros, melão verde, meloa.

Como preparar

One in a Melon

5 cl de The FoxTale Melon Gin, 20 cl de refrigerante com gás lima-limão ou água tónica, folhas de hortelã, casca de lima e gelo.

Melon Sour

5 cl de The FoxTale Melon Gin, 3 cl de sumo de limão, 2 cl de clara de ovo, 1.5 cl de xarope de açúcar, 3 gotas de angostura.

Num shaker com gelo, adicione o gin, o sumo, a clara de ovo e o xarope de açúcar e agite vigorosamente. De seguida, coe a bebida para um copo e finalize com as gotas de angostura.

Os quatro sabores do The FoxTale estão à vendas nas lojas SONAE e na loja online da marca de gin portuguesa. Por lá pode encontrar packs exclusivos – que incluem copos, botânicos e barware da marca para a preparação do gin tónico perfeito – e ainda packs com rótulo personalizável que são perfeitos para oferecer numa ocasião especial ou animar os convívios entre amigos. Fazemos "Gin-Gin"?