Com a verdade, Loki engana: vem aí a segunda temporada

A maior habilidade de Loki, irmão adotivo de Thor, passa por dissimular tanto aquilo que se considera realidade que, a qualquer momento, faz passar por verdade a maior das mentiras e a maior das mentiras por verdade. Como ser humano - aliás, como Deus, afinal é o Deus das Travessuras - é do piorio, como personagem afirmou-se como uma das mais interessantes do Universo Cinematográfico da Marvel [UCM], sobretudo pela singularidade de não estar no lado do bem ou do mal, está onde lhe convém.