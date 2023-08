As polémicas do novo filme da “Branca de Neve”

As mais lidas GPS

A Disney está investida em trazer os clássicos para o século XXI e para as versões em carne e osso. Recentemente, os fãs puderam assistir ao lançamento de Aladdin, A Bela e o Monstro e, mais recentemente, A Pequena Sereia. Agora, será a vez da Branca de Neve, mas com algumas mudanças na história e perspetivas culturais diferentes. Com lançamento previsto para 2024, o filme que ainda se encontra em gravações, já está a gerar várias polémicas.