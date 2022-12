Duas estreias a não perder

Filme visualmente cuidado, que funde narrativa e contemplação numa estética típica da sua autora, Cláudia Varejão – já mostrada nos anteriores, Amor Fati e Ama-san –, Lobo e Cão, premiado como o melhor do “Dia dos Autores” do Festival de Veneza, acompanha, com desenvoltura poética, a comunidade queer da ilha de São Miguel, nos Açores, centrando-se na personagem da adolescente Ana, no seu quotidiano, rumo à autodescoberta.