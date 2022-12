Nunca mais é Sábado: tudo o que pode fazer neste fim de semana

1. Este sábado, dia 17 de dezembro, o Cinema Trindade no Porto passará uma sessão exclusiva de "Sangue do Meu Sangue" com a presença do realizador João Canijo. A sessão, que tem início às 18h, enquadra-se na iniciativa da Escola das Artes e da Fundação Calouste Gulbenkian, que tem promovido o encontro entre o público e realizadores contemporâneos de relevo nacional e internacional no Cinema Trindade. "Sangue do Meu Sangue" foi apresentado em 2011, nos festivais de Toronto e San Sebastian e é uma das obras fundamentais do cinema português dos últimos anos. Os bilhetes para esta sessão podem ser reservados diretamente com o Cinema Trindade.



2. A Festa do Jazz está de parabéns: os 20 anos deste festival vão ser celebrados entre os dias 16 e 18 de dezembro, com um cartaz que conta com nomes como Salvador Sobral e o percussionista indiano Trilok Gurtu. Os concertos principais acontecem no Centro Cultural de Belém. Já o Encontro Nacional de Escolas de Jazz terá lugar no Picadeiro do Antigo Museu dos Coches e a livraria Ler Devagar, no LX Factory, acolherá as jam session. Os bilhetes diários e os passes gerais estão disponíveis na Ticketline e na bilheteira do CCB.

3. Mais uma vez, o Porto terá o seu Elétrico do Natal a percorrer os carris que ligam o Passeio Alegre, na Foz, ao Infante, na Ribeira. O histórico elétrico irá circular na marginal do rio Douro a partir de dia 17, sábado, até 22 de dezembro. A bordo seguem dois passageiros especiais: o Pai Natal e o seu ajudante Duende. Assim, todas as crianças receberão uma pequena lembrança do Museu do Carro Elétrico. A viagem tem um custo de €5 (€3,50 para as crianças). A partir de dia 22, o elétrico ficará exposto até 7 de janeiro no museu, em Massarelos.

4. Inaugura este sábado, dia 17 de dezembro, na Galeria Santa Maria Maior, em Lisboa, a exposição anual que destaca a produção fotojornalística feita em Portugal. Esta iniciativa, que junta a galeria à associação CC11 e ao atelier Narrativa, pretende instalar a fotografia jornalística e documental nos circuitos artísticos, à semelhança do que acontece noutros países, tornando-a num objeto adquirível e colecionável por particulares e instituições. A exposição reúne trabalhos de 66 fotojornalistas portuguesas e é de entrada gratuita de segunda a sábado, das 15h às 20h.



5. O hotel InterContinental Lisbon terá um brunch especial de Natal este domingo, dia 18 de dezembro. Servido no restaurante Akla, o brunch incluirá alguns dos doces típicos portugueses e internacionais da época, como sonhos, tronco de natal, gingerbread cookies ou bolo-rei. Haverá também bebidas quentes, como o cacau e o vinho quente com especiarias, e pratos salgados, nos quais se destaca a sandes de peru confitado com batata-doce frita. O brunch custa €36 por pessoa, com estacionamento incluído, e as crianças até aos 12 anos têm um desconto de 50%.