8 histórias que nos vão levar a uma sala de cinema

Space Jam: Uma Nova Era

Estreia a 15/7

Corria o ano de 1996 e duas estrelas mundiais juntavam-se no cinema: Bugs Bunny e Michael Jordan. Havia qualquer coisa muito 1990s em Space Jam, uma mistura entre realidade e ficção (animação) que servia a grandiosidade e o apetite de cruzar marcas para as potenciar. No século XXI é a nostalgia que tem dominado e não é de espantar que 25 anos depois surja um novo Space Jam, sem Jordan, mas com LeBron James a servir de ligação com o mundo real. LeBron vai formar equipa com os Looney Tunes para vencer uma terrível armada de inteligência artificial num ringue de basquetebol.