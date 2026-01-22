Estas são as 16 canções a concurso no Festival da Canção 2026. Oiça-as aqui

A RTP revelou os 16 projetos que competem nas semifinais do certame e que vão disputar o lugar de Portugal na Eurovisão 2026. Fique a conhecê-los.

Foram anunciadas, esta quinta-feira, no LAV - Lisboa ao Vivo, as 16 canções inéditas que vão disputar as duas semifinais do Festival da Canção, concurso da RTP, do qual sairá o representante de Portugal para o Festival da Eurovisão 2026.

Disponibilizados online, em formato de lyric video, na conta de YouTube do Festival e nas plataformas de streaming, entre os temas há baladas e canções de raiz popular bem como abordagens eletrónicas, confirmando o Festival da Canção como palco de experimentação e de montra a novas ideias, projetos e compositores.

A edição de 2026 traz também novidades no formato. Pela primeira vez nos 70 anos de história, o Festival da Canção introduz o voto online, que terá o mesmo peso e custo do voto telefónico, alargando as formas de participação do público. As galas mudam igualmente de casa: as semifinais, a 21 e 28 de fevereiro, e a final, marcada para 7 de março, realizam-se nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, com possibilidade de assistência ao vivo mediante inscrição prévia. A apresentação das galas ficará a cargo de Vasco Palmeirim, Filomena Cautela, Catarina Maia e Alexandre Guimarães.

Semi-Final 1 – 21 de fevereiro de 2026

AGRIDOCE – Onde Quero Estar

André Amaro – Dá-me a Tua Mão

Bateu Matou – Nos Teus Olhos

Dinis Mota – Jurei

Evaya – Sprint

Marquise – Chuva

Mário Marta – Pertencer

Nunca Mates o Mandarim – Fumo

Semi-Final 2 – 28 de fevereiro de 2026

Bandidos do Cante – Rosa

Francisco Fontes – Copiloto

Gonçalo Gomes – Doce Ilusão

Inês Sousa – Um Filme ao Contrário

Jacaréu & Ana Margarida – O-pi-ni-ão

João Ribeiro – Canção do Querer

Sandrino – Disposto a Tudo

Silvana Peres – Não Tem Fim

Cada uma das canções foi criada por compositores convidados pela RTP, selecionados através de submissão pública ou escolhidos via mecanismos como a Prova de Acesso e convites especiais.

O formato competitivo mantém-se fiel à tradição do Festival: cinco canções de cada semifinal serão apuradas para a final através de uma combinação de voto do público e do júri.