Estas são as 16 canções a concurso no Festival da Canção 2026. Oiça-as aqui

Os concorrentes da 70.ª edição foram hoje conhecidosPedro Pina/RTP
Foram anunciadas, esta quinta-feira, no LAV - Lisboa ao Vivo, as 16 canções inéditas que vão disputar as duas semifinais do Festival da Canção, concurso da RTP, do qual sairá o representante de Portugal para o Festival da Eurovisão 2026.
Disponibilizados online, em formato de lyric video, na conta de YouTube do Festival e nas plataformas de streaming, entre os temas há baladas e canções de raiz popular bem como abordagens eletrónicas, confirmando o Festival da Canção como palco de experimentação e de montra a novas ideias, projetos e compositores.
A edição de 2026 traz também novidades no formato. Pela primeira vez nos 70 anos de história, o Festival da Canção introduz o voto online, que terá o mesmo peso e custo do voto telefónico, alargando as formas de participação do público. As galas mudam igualmente de casa: as semifinais, a 21 e 28 de fevereiro, e a final, marcada para 7 de março, realizam-se nos estúdios da Valentim de Carvalho, em Paço de Arcos, com possibilidade de assistência ao vivo mediante inscrição prévia. A apresentação das galas ficará a cargo de Vasco Palmeirim, Filomena Cautela, Catarina Maia e Alexandre Guimarães.
Semi-Final 1 – 21 de fevereiro de 2026
AGRIDOCE – Onde Quero Estar
André Amaro – Dá-me a Tua Mão
Bateu Matou – Nos Teus Olhos
Dinis Mota – Jurei
Evaya – Sprint
Marquise – Chuva
Mário Marta – Pertencer
Nunca Mates o Mandarim – Fumo
Semi-Final 2 – 28 de fevereiro de 2026
Bandidos do Cante – Rosa
Francisco Fontes – Copiloto
Gonçalo Gomes – Doce Ilusão
Inês Sousa – Um Filme ao Contrário
Jacaréu & Ana Margarida – O-pi-ni-ão
João Ribeiro – Canção do Querer
Sandrino – Disposto a Tudo
Silvana Peres – Não Tem Fim
Cada uma das canções foi criada por compositores convidados pela RTP, selecionados através de submissão pública ou escolhidos via mecanismos como a Prova de Acesso e convites especiais.
O formato competitivo mantém-se fiel à tradição do Festival: cinco canções de cada semifinal serão apuradas para a final através de uma combinação de voto do público e do júri.