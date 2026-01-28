Sábado – Pense por si

Pets

A vaca que pegou numa vassoura para se coçar e se tornou num caso de estudo: a história de Veronika

O gesto valeu-lhe um artigo em Current Biology e o título de primeira vaca do mundo com uso de ferramenta oficialmente documentado.

28 de janeiro de 2026 às 08:43
Veronika não é apenas uma vaca austríaca que pasta num prado idílico nos Alpes. Aos 13 anos está a obrigar cientistas de todo o mundo a rever o que pensam sobre a inteligência dos bovinos, tudo porque decidiu pegar numa vassoura e usá-la como ferramenta, com uma precisão que muitos humanos invejariam. O caso foi descrito num estudo publicado na revista Current Biology e agora está a correr o mundo.

Tópicos vaca bovinos Uma Casa na Pradaria Alpes Current Biology
