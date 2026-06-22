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Heitor Lourenço partilha os talentos futebolísticos do seu Julinho e deixa todos de boca aberta

O ator partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostra o seu patudo completamente deliciado com uma bola.

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Heitor Lourenço partilha os talentos futebolísticos do seu Julinho e deixa todos de boca aberta
SÁBADO 22 de junho de 2026 às 10:34
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Um craque de quatro patas! Heitor Lourenço partilha os talentos futebolísticos do seu Julinho
Um craque de quatro patas! Heitor Lourenço partilha os talentos futebolísticos do seu Julinho

A Seleção Portuguesa parece ter encontrado um novo reforço para o Mundial e este vem de quatro patas. Julinho, o cão do ator Heitor Lourenço, tornou-se protagonista de um momento divertido depois de o dono partilhar um vídeo onde o animal aparece a brincar com uma bola de futebol.

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