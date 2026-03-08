Sábado – Pense por si

GPS

Aos 35 anos, o Clio ainda é um jovem - e continua a mudar

A sexta geração rompe com o passado e cresce em dimensão, ambição e tecnologia. O campeão de vendas da Renault quer deixar de ser apenas um utilitário. A partir de €21.990.

Capa da Sábado Edição 3 a 9 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de março
As mais lidas GPS
Aos 35 anos, o Clio ainda é um jovem - e continua a mudar
Markus Almeida 08 de março de 2026 às 08:00
Na Ponte Vasco da Gama, a sexta geração do Clio, com três motorizações à escolha, mostra o seu lado mais desportivo
Na Ponte Vasco da Gama, a sexta geração do Clio, com três motorizações à escolha, mostra o seu lado mais desportivo

Ao primeiro olhar, o novo Clio chama à atenção pela forma como o seu design exterior se afasta por completo do que a Renault nos habituara a esperar do seu pequeno utilitário lançado há 35 anos e que, desde então, vendeu quase 17 milhões de unidades em 120 países.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
Menu shortcuts

Aos 35 anos, o Clio ainda é um jovem - e continua a mudar