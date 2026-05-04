EX60: o novo Volvo é elétrico, XL e tem 810 km de liberdade

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
O primeiro EX60 já deixou a fábrica de Gotemburgo. O novo 100% elétrico da Volvo é grande, potente e rápido a carregar. Tem autonomia para 810 km e custa a partir de 67 mil euros.
O novo Volvo EX60 já começou a ser produzido, depois de ter sido apresentado com pompa e circunstância em Portugal no mês de março - a primeira unidade deixou a linha de montagem da fábrica de Torslanda, em Gotemburgo, no final de abril. Nessa apresentação, que teve lugar em Lisboa, não foi possível experimentar aquele que é o sucessor espiritual do XC60, o mais vendido da marca a nível global. Pudemos, contudo, apreciá-lo de perto, pôr-lhe as mãos em cima e ocupar o seu interior por alguns minutos.