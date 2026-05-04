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EX60: o novo Volvo é elétrico, XL e tem 810 km de liberdade

O primeiro EX60 já deixou a fábrica de Gotemburgo. O novo 100% elétrico da Volvo é grande, potente e rápido a carregar. Tem autonomia para 810 km e custa a partir de 67 mil euros.

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EX60: o novo Volvo é elétrico, XL e tem 810 km de liberdade
Markus Almeida 04 de maio de 2026 às 18:00
O EX60 mede 4,8 metros e redefine o conceito de SUV elétrico da Volvo
O EX60 mede 4,8 metros e redefine o conceito de SUV elétrico da Volvo D. R.

O novo Volvo EX60 já começou a ser produzido, depois de ter sido apresentado com pompa e circunstância em Portugal no mês de março - a primeira unidade deixou a linha de montagem da fábrica de Torslanda, em Gotemburgo, no final de abril. Nessa apresentação, que teve lugar em Lisboa, não foi possível experimentar aquele que é o sucessor espiritual do XC60, o mais vendido da marca a nível global. Pudemos, contudo, apreciá-lo de perto, pôr-lhe as mãos em cima e ocupar o seu interior por alguns minutos.

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