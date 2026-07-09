Festival Alive arranca em Algés: a programação, os palcos e os transportes para chegar e sair do festival

O recinto abre às 14h e este ano há oito palcos. Só há bilhetes à venda para o primeiro dia, esta quinta-feira, 9 de julho. Há reforço de comboios e "shuttles" da Carris para sair do festival.

A 18.ª edição do festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, arranca esta quinta-feira

A 18.ª edição do festival, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, arranca esta quinta-feira João Silva / NOS Alive

Mais de 120 artistas, bandas e autores apresentam-se entre esta quinta-feira e sábado no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no 18.º festival Alive, cujo cartaz inclui Twenty One Pilots, Nick Cave, Foo Fighters e Buraka Som Sistema.

O recinto abre hoje às 14:00 e a música começa a tocar uma hora depois, no palco Pórtico, que dá as boas-vindas a quem entra no recinto.

O Pórtico é um dos oito palcos do recinto. A este juntam-se os palcos Comédia, Coreto, Clubbing, Fado Café, Heineken e NOS, o principal, e o novo palco literário, por onde vão passar autores portugueses.

Hoje, o único dia para o qual ainda há bilhetes à venda, o palco principal recebe os Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, A Perfect Circle, The Royston Club.

Pelos restantes palcos passam, entre outros, Dogstar (banda do ator canadiano Keanu Reeves), Alabama Shakes, Matt Berninger, Guy Ali, Rumia, Midnight Generation, Neon Soho, Hetta, Rita Maia, Geadas, Diana Vilarinho e os humoristas Beatriz Gosta e Vasco Pereira Coutinho.

No Palco Literário Ana Markl conversa com Valter Hugo Mãe sobre "A que soam os livros", às 17:15, e com Pedro Chagas Freitas sobre "Greatest Hits", às 17:55.

No primeiro dia com lotação esgotada, sexta-feira, a grande atração são os Foo Fighters. Aí passam também pelo palco principal: The Warning, Skunk Anansie e Wolf Alice.

Nos outros palcos atuam, entre outros, Jehnny Beth, The War on Drugs, Zara Larsson, La Fleur, Fiona Kraft, Digitalism, SBTRKT, em DJ 'set', Inês Sousa, Picas, Constança Quinteiro, Ana Sofia Varela, o projeto Playback -- Carlos Paião por The Legendary Tigerman, e os humoristas Joana Gama, Francisco Menezes e Gilmário Vemba.

No novo palco sobem a palco, às 17:30, Afonso Cruz e Luísa Sobral para a conversa "Das letras à música" com Pedro Boucherie Mendes.

O festival encerra no sábado com aquele que o promotor Álvaro Covões, da Everything is New considera "o grande destaque" desta edição, "além dos grandes concertos", o regresso aos palcos dos Buraka Som Sistema.

Aquela que é uma das mais internacionais bandas portuguesas anunciou, no verão de 2015, que entraria em 2016 numa pausa por tempo indeterminado, coincidindo com uma década de existência dedicada à música, de cariz mais eletrónico.

O grupo, que tornou global o kuduro, um dos ritmos de guetos e subúrbios apropriados para as pistas de dança, deu mais de 800 concertos, editou três álbuns e um EP.

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No sábado, além dos Buraka Som Sistema, atuam também no palco principal: Don West, Teddy Swims, Lorde e Florence + The Machine.

Pelos outros palcos passam bandas e artistas como Rita Cortezão, Noiserv, Pixies, Alessi Rose, Fidju Kitxora, Pedro da Linha, Deize Tigrona, Esteves Sem Metafísica, Razi, Sheri Vari, Beatriz Felício, Valéria, e os humoristas Duarte Pita Negrão e Hugo Sousa.

No Palco Literário, Francisco Guimarães e Ana Bárbara Pedrosa estão à conversa com David Azevedo Lopes, às 17:00, sob o tema "Ensaiar a escrita", e Hugo van Der Ding protagoniza, às 17:40, "Isto não tem nada a ler".

Para chegar ao recinto, a organização aconselha o uso de transportes públicos, até porque haverá condicionamentos à circulação automóvel e ao estacionamento na zona de Algés.

A Carris, que tem várias carreiras com paragem em Algés, tem um 'shuttle' especial de regresso, que parte do recinto rumo a três destinos: Santa Apolónia (com paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré), Marquês de Pombal (paragem nas Amoreiras) e Oriente (paragens na Estação de Benfica e Campo Grande).

Hoje, os horários são entre as 00:00 e as 03:00 e na sexta-feira e no sábado entre as 00:00 e as 04:00.

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A CP, além de ter comboios especiais entre Lisboa e o Porto, vai reforçar os Comboios Urbanos de Lisboa nas madrugadas dos três dias de festival.

Da estação de Algés partem comboios rumo ao Cais do Sodré à 01:45, 02:15, 02:30, 03:00, 03:30 e 04:00, e rumo a Cascais às 02:00, 02:15, 02:30, 03:00, 03:30 e 04:00.

A ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa, assegurada pela TTSL -- Transtejo Soflusa, vai ser, a partir de hoje, prolongada até Pedrouços/Algés, num serviço que passa a ser assegurado todos os dias da semana.

Além dos habituais horários de madrugada, haverá carreiras extra nas ligações fluviais de Cais do Sodré - Cacilhas (03:00/04:00) e Terreiro do Paço -- Barreiro (03:00/04:00).