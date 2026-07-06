Sábado – Pense por si

GPS

Roteiro SÁBADO: o que ver, hora a hora, durante os três dias do festival NOS Alive

Para ajudar o leitor (e fã de música) na corrida desenfreada de palco em palco, desenhámos um roteiro para que possa aproveitar o melhor dos três dias (9, 10 e 11 de julho) do festival.

Capa da Sábado Edição 30 de junho a 6 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 30 de junho a 6 de julho
As mais lidas GPS
Roteiro SÁBADO: o que ver, hora a hora, durante os três dias do festival NOS Alive
Gonçalo Correia 06 de julho de 2026 às 07:00
Adicione como fonte preferencial no Google
Esta será a 18.ª edição do festival do Passeio Marítimo de Algés
Esta será a 18.ª edição do festival do Passeio Marítimo de Algés Rita Seixas

Um festival com oito palcos - este ano, há até um novo "Palco Literário", onde acontecerão conversas entre Pedro Chagas Freitas e Ana Markl, Valter Hugo Mãe e Ana Markl e Pedro Boucherie Mendes, Afonso Cruz e Luísa Sobral, entre outros - e com programação contínua das 15h até altas horas da madrugada obriga a muitas escolhas. "Vale a pena ir ver este concerto ou aquele?" é uma pergunta inevitável enquanto se vive o lufa-lufa de um grande festival de verão. Para lhe facilitar a vida, fizemos com o roteiro para os três dias do NOS Alive, com sugestões do que ver a cada hora no recinto do Passeio Marítimo de Algés.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

Roteiro SÁBADO: o que ver, hora a hora, durante os três dias do festival NOS Alive