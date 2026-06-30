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250 anos dos EUA: Canções e discos que espelham a nação

De "Thriller" (1982) a "Nirvana" (1991), escolhemos 19 discos e canções que ajudam a retratar os Estados Unidos da América a várias dimensões.

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Edição de 23 a 29 de junho
Tiago NetoRicardo Santos 30 de junho de 2026 às 23:00
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O disco "Thriller", de Michael Jackson, terá vendido, até agora, mais de 70 milhões de exemplares
O disco "Thriller", de Michael Jackson, terá vendido, até agora, mais de 70 milhões de exemplares Fryderyk Gabowicz/picture-alliance/dpa/AP Images

Ao longo de 250 anos, a música deu voz às tensões sociais dos Estados Unidos da América e ajudou a definir a identidade do país. Nina Simone Sings the Blues (1967); What’s Going On (1971), de Marvin Gaye; Illmatic (1994), de Nas; e The Freewheelin’ (1963), de Bob Dylan, são algumas das nossas escolhas.

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