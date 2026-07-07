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Ana Moura, Sara Correia e Marisa Liz vão atuar nas Festas de Peniche

As festividades, que começam esta sexta-feira, 10 de julho, e terminam a 4 de agosto, incluem ainda concertos de Mizzy Miles, Hybrid Theory e Deejay Telio.

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Lusa 07 de julho de 2026 às 11:50
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Ana Moura atua nas Festas de Peniche a 25 de julho
Ana Moura atua nas Festas de Peniche a 25 de julho Duarte Roriz / Correio da Manhã

Os artistas Ana Moura, Deejay Telio, Sara Correia e Marisa Liz integram este ano o cartaz de concertos das Festas de Peniche, que começam na sexta-feira e se prolongam até 04 de agosto.

O programa dos concertos, divulgado pela organização das festas, arranca com Ana Moura, a 25 de julho, seguindo-se Mizzy Miles (26), Hybrid Teory (31), Deejay Telio (1 de agosto), Sara Correia (2 de agosto) e Marisa Liz (3 de agosto).

Além das atuações destes artistas, as noites serão também animadas por outros grupos e DJ antes e depois dos concertos.

Os concertos são pagos, à exceção do último, com Marisa Liz.

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As Festas de Peniche, no distrito de Leiria, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, são também conhecidas por uma procissão marítima noturna, que se realiza na noite de 1 de agosto.

Integram a procissão do mar várias dezenas de embarcações engalanadas e iluminadas, culminando com o lançamento de fogo-de-artifício a partir da marina.

Em paralelo, os visitantes podem ainda divertir-se em vários carrosséis, que estão na cidade durante um mês, ou fazer compras na feira tradicional, com dezenas de comerciantes.

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