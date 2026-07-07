Ana Moura, Sara Correia e Marisa Liz vão atuar nas Festas de Peniche

Edição de 30 de junho a 6 de julho

As festividades, que começam esta sexta-feira, 10 de julho, e terminam a 4 de agosto, incluem ainda concertos de Mizzy Miles, Hybrid Theory e Deejay Telio.

Ana Moura atua nas Festas de Peniche a 25 de julho

Ana Moura atua nas Festas de Peniche a 25 de julho Duarte Roriz / Correio da Manhã

Os artistas Ana Moura, Deejay Telio, Sara Correia e Marisa Liz integram este ano o cartaz de concertos das Festas de Peniche, que começam na sexta-feira e se prolongam até 04 de agosto.

O programa dos concertos, divulgado pela organização das festas, arranca com Ana Moura, a 25 de julho, seguindo-se Mizzy Miles (26), Hybrid Teory (31), Deejay Telio (1 de agosto), Sara Correia (2 de agosto) e Marisa Liz (3 de agosto).

Além das atuações destes artistas, as noites serão também animadas por outros grupos e DJ antes e depois dos concertos.

Os concertos são pagos, à exceção do último, com Marisa Liz.

As Festas de Peniche, no distrito de Leiria, em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, são também conhecidas por uma procissão marítima noturna, que se realiza na noite de 1 de agosto.

Integram a procissão do mar várias dezenas de embarcações engalanadas e iluminadas, culminando com o lançamento de fogo-de-artifício a partir da marina.

Em paralelo, os visitantes podem ainda divertir-se em vários carrosséis, que estão na cidade durante um mês, ou fazer compras na feira tradicional, com dezenas de comerciantes.