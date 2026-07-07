Ana Moura, Sara Correia e Marisa Liz vão atuar nas Festas de Peniche

Ana Moura atua nas Festas de Peniche a 25 de julhoDuarte Roriz / Correio da Manhã
Os artistas Ana Moura, Deejay Telio, Sara Correia e Marisa Liz integram este ano o cartaz de concertos das Festas de Peniche, que começam na sexta-feira e se prolongam até 04 de agosto.
O programa dos concertos, divulgado pela organização das festas, arranca com Ana Moura, a 25 de julho, seguindo-se Mizzy Miles (26), Hybrid Teory (31), Deejay Telio (1 de agosto), Sara Correia (2 de agosto) e Marisa Liz (3 de agosto).
Além das atuações destes artistas, as noites serão também animadas por outros grupos e DJ antes e depois dos concertos.
Os concertos são pagos, à exceção do último, com Marisa Liz.